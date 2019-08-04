Dini günler ve gecelerde vatandaşlar en yakınlarına hem Facebook, hem Twitter, Instgram’ın yanında telefonla mesaj atmakta. Peki Hikmetli sözler en güzel cuma bayram kandil mesajları neler?

"Hayatta olduğunuz müddetçe, ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tevbe kapısı açıkken ve elinizde bu imkan varken bunu fırsat biliniz. Tevbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken, dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz."

Seyyid Abdükâdir-i Geylâni (kuddise sirruh)

‘Dünyada müslümanlığın kokusu kalmadı.

Bir parça ışık, o da Beyazid Camiinde.

O ışık da elhamdülillah, ehline düştü. Işığa düştü. O ışık meşale oldu.”

Seyyid Abdülhakim Arvasi (kuddise sirruh

“Edep aklın tercümanıdır. İnsan edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar kıymetlidir.”

Şemsi Tebrizi

“Kendi doğrularını başkalarına yanlış geliyor diye doğrularından asla vazgeçme.”

Enver Ören

“Kabir Müminin çeyiz sandığıdır. Kabre girmeden önce çeyiz sandığınız doldurun.”

M.Necati Özfatura