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Hikmet Tosun: “Kalekondular kamulaştırma sorunudur”

Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Koruma kanunları 1982 Anayasası ile hayatımıza girmiştir.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:49
Hikmet Tosun: “Kalekondular kamulaştırma sorunudur”

Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Koruma kanunları 1982 Anayasası ile hayatımıza girmiştir. Dolayısıyla orada gördüğümüz bütün yapılar ve eserlerin hepsi 1982’den önce yapılmış yapılardır. Kale koruma alanındaki yapıların kaldırılması bir kamulaştırma sorunudur” dedi.


UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan tarihi Sinop Kalesi’ne yıllar önce yapılan "kalekondular" görenleri şaşırtıyor.Sinop’ta, tarihi kalenin üzerine inşa edilen ve tapuları bulunduğu için yıkılamayan deniz manzaralı kalekonduların kamulaştırma bedeli her geçen yıl artıyor. Milattan önce 7’nci yüzyılda şehri korumak amacıyla göçmenler tarafından inşa edildiği düşünülen, 370 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğindeki tarihi kalenin surları, geçmişin izlerinin yanı sıra halk arasında "kalekondu" olarak bilinen evlerin yükünü de taşıyor. Tarihi kalenin surları üzerine inşa edilen ve her birinin tapusu bulunan kalekondular, kamulaştırma bedelleri ödenemediği için yıkılamıyor.



“1982’den önce yapılmış yapılar”


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, “İşin özü şudur: Sanki bu kale kondular bugün yapılmış gibi her sene servis ediliyor. Şunu bilelim: Koruma kanunları 1982 Anayasası ile hayatımıza girmiştir. Dolayısıyla orada gördüğümüz bütün yapılar ve eserlerin hepsi 1982’den önce yapılmış yapılardır. Yani bunlar tescillenirken mevcut yapılarla tescillenmiştir. Bu insanların da kale kondular üzerinde hakkı olmuştur. Bu kale kondular kaleleri taciz etmek ya da zarar vererek değil tapulu olarak almışlardır. Bugün de kale koruma alanı sınır nasıl olmalı konusunda çalışmalarımız var. Sinop kale koruma alanlarının belirlenmesi sadece kale koruma alanlarının belirlenmesi değil. Kent merkezindeki bütün cami, çeşme, türbe gibi diğer bütün kültürel mirasında koruma sınırları ve koruma sınırları dışında da yapılaşmanın kat müsaadeleriyle ilgili her türlü çalışma Anıtlar Yüksek Kurulu tarafında yapılmış ve sonuçlanmıştır, hatta Sinop Belediyesinin ihalesini yapmış olduğu Sinop’un kuruma amaçlı planına altlık olarak sunulacaktır. Kale koruma alanındaki yapıların kaldırılması bir kamulaştırma sorunudur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:49
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