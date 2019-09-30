Hikmet Karaman neden istifa etti? İstifa eden Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman kimdir?

Son dakika haberi olarak gündeme düşenKayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman'ın istifa haberi ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı. istifanın ardından İstifa eden Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman kimdir? sorusu ilgililer tarafından merak ediliyor. Hikmet Karaman neden istifa etti?

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'u 2-1 yenen Konyaspor'un Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Bugün, bizim için 3 puandan daha anlamlı olan, ileriye daha moralli ve öz güvenle bakmamızı sağlayan bir galibiyet aldık." demişti.

Karaman öçnceki gün bir gazetecinin "Taraftarın istifanızı istemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Hikmet Karaman, "Mesele istifa etmek değil. Bizler ne zaman ne yapacağımızı biliriz. Sadece benimle ilgili değil. Maalesef Türkiye'de skorlara göre antrenörler yargılanıyor. Bazen iyiyken de istifa edeceksin. Taraftar bugün 'istifa' diyor ama ben de yendikten sonra 'istifa' diyebilirdim. Bir de bu taraftan bakın. Maalesef Türk futbolunun yanlış değerlendirmesi. Buradaki maçta da belki Konyaspor'un baskınlığı var ama takımların birbirine üstünlüğü yok. Oyunun iki tarafa da gidecek yanı vardı. Hele ikinci yarı bizim tarafa daha fazla var." diye yanıtlamıştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, istifa etti. Karaman'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi. Son oynanan Konyaspor maçının ikinci yarısında Kayserispor taraftarları Karaman'ı istifaya davet etmişti.

Hikmet Karaman yönetiminde bu sezon 6 maça çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman kimdir?

Hikmet Karaman (9 Mart 1960, Kocaeli), Türk teknik direktör. 1994-1997 yılları arasında Kocaelispor ve Galatasaray kulüplerinde profesyonel takım antrenörlüğü yapmıştır. 1998 yılından günümüze kadar çeşitli futbol takımlarının teknik sorumlusu olarak görev yapmış ve halen Çaykur Rizespor futbol takımının teknik sorumlusu görevini devam ettirmektedir. 2002-03 sezonunda Çaykur Rizespor'u 2007-08 sezonunda Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkartmayı başarmıştır. Türkiye Kupasını 2001-02 sezonunda müzesine götürmeyi başaran Kocaelispor'un teknik direktörlüğü yapmıştır.

Galatasaray'da teknik direktör Reinhard Saftig'in yardımcı antrenörlüğünü yapmıştır. Daha sonra Erzurumspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Kocaelispor gibi takımlarda teknik direktörlük yapmıştır.

2006-2007 sezonunda MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük yapmıştır. 2007-2008 sezonunda ise Ankaraspor'un başına geçmiştir.

2010-2011 sezonunda Süper Lig'e yeni yükselen ve Hakan Kutlu tarafından çalıştırılan Manisaspor'da, sezonun ilk haftalarında alınan kötü sonuçlardan dolayı sezonun 4. haftasında Hakan Kutlu'nun görevine son verildi ve boşalan teknik direktörlük mevkiine Hikmet Karaman getirildi. Hikmet Karaman'la Manisaspor başarılı bir sezon geçirdi ve dört büyüklerle oynanan karşılaşmaların birçoğunda galip gelmeyi başardı. Bu başarılı ortama rağmen 2011-12 sezonunun hazırlık döneminin ardından yardımcılar Reha Erginer ve Kazım Akgün'ün istifasından sonra Hikmet Karaman'da istifa ederek Manisaspor'dan ayrıldı.