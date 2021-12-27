Hikmet Genç'ten bomba yazı! Bunların "namus sözü" vermesi...

Hikmet Genç, "Bana oy verin, belediyeyi verin, Urfalı çiftçiye elektriği bedava vereyim" diye söz veren CHP Genel Başkanı'nı fena ti'ye aldı. CHP'nin güttüğü siyaseti "salla gitsin siyaseti" olarak nitelendiren Genç, "Bedava elektrik ver, bedava su ver, bedava gaz ver" dedi ve ekledi: "Bunların 'namus sözü' vermesi, benim 'eğer yapamazsam saçlarımı kazıtırım' sözünü vermem gibi bi'şey... Zaten yok ki, neyi kazıtıyorsun?!.." İşte, Genç'in Akşam gazetesindeki o yazısı:

"Çiftçiyle köylüyle hemhal olacak ya!.. "Türkiye'deki fındık üretiminin yüzde 42'sini Urfa karşılıyor" dedi. Urfa'ya fındığı getirdi. (Urfalı da bilmiyordu, öğrendi!..)

Fındık yetmedi.

"Bana oy verin, belediyeyi verin, Urfalı çiftçiye elektriği bedava vereyim" dedi...

Kim bilir, elektrik bedava olunca, çay üretimi de başlar Urfa'da. Sonra ardından kivi, ananas, ejder meyvesi falan gelir.

Haklı bir soru. Madem bedava verebiliyor, neden yönettiği belediyelerde çiftçiye bedava elektrik vermiyor.

Efendim elektriği güneş enerjisiyle üretip bedava verecekmiş. Yani bedava üretip bedava verecek!..

Taşlık arazi bir tek Urfa'da varmış. O da yalan. Adana'da da uygun arazi ve bol güneş var. Onlara niye vermiyor?..

Peki o kadar enerjiyi güneşten elde edebilmek için ne kadar yatırım gerekiyor?.. Zerre kadar fikri yok.

Ama ne kadar sallarsan salla, oluyor!..

2009'da (İstanbul Belediye Başkanı olursa), her fakir aileye 600 lira vereceğini söylemişti Kılıçdaroğlu. Erdoğan da; "İzmir'i aldın, hadi onlara ver!.." demişti... Hadi diyelim İzmir'in nasibi yokmuş, onlar alamadı.

2019'da İstanbul CHP yönetimine geçti. 2009'da Kılıçdaroğlu'nun söz verdiği 600 lira o dönemin (yaklaşık) asgari ücreti. E hadi bakalım. İstanbul'da bugünkü asgari ücret üzerinden her fakir aileye 4253 lira ver...

Nerdee?.. AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla sosyal yardım miktarı yüzde 3'ten yüzde 15'e çıkarıldı, CHP'li İBB yönetimi yüzde 2'ye düşürdü. Üstelik pandemi sürecinde yaptı bunu CHP.

İBB, tanıtıma ajansa 849 milyon lira, kentsel dönüşüme ise 492 milyon lira bütçe ayırıyor. Bir musluk açılışını törenle yapıyor. CHP yönetimindeki İstanbul günbegün batıyor.

Ne güzel ya. Salla gitsin siyaseti. Bedava elektrik ver, bedava su ver, bedava gaz ver...

Tabii namus sözü vermek de bedava!..

Bunların "namus sözü" vermesi, benim "eğer yapamazsam saçlarımı kazıtırım" sözünü vermem gibi bi'şey...

Zaten yok ki, neyi kazıtıyorsun?!.."