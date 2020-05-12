Hikmet Genç: Fatih Portakal konusunda şüpheliyim

Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç, Amerika merkezli FOX TV’nin Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ı katıldığı bir televizyon programında yerde yere vurdu.

24 TV'de 'Günün Manşeti' programına konuk olan Hikmet Genç, "Bunlar zır cahil. Uğur Dündar bu kadar boş olamaz belki ama Fatih Portakal'ın gazeteci tarafı bomboş. Bunların hepsi bu şekilde. Seviyeler yerlerde. Bir şey söylerken bir değil iki defa düşün" dedi.

Muhalif medyada seviyenin yerlerde olduğunu söyleyen Genç, "Bunların bu denli manyak olduğunu düşünmüyorum. Uğur Dündar bu kadar boş olamaz ama Fatih Portakal konusunda şüpheliyim. O hakikatten boş, onda bir sıkıntı var. Bomboş bir adam kendisi, ben de cahilim. Gazetecilik tarafı boş, bakma bunların isimlerine filan. Seviyeler yerlerde. Mesela Uğur Dündar'ın duayenliğine de inanmıyorum. İnsanlara 'Tayyip Erdoğan giderse rakı içebilirsin' düşüncesini geliştirmişler. Kendilerini izleyenleri robotlaştırmışlar. Bunları izleyenler tık tık ne deseler alıyorlar" dedi.