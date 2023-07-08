Hikmet Çetin Kılıçdaroğlu konusunda geri adım attı: Özür dilerim

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerinin ardından özür diledi.

Gazeteci Fatih Altaylı, dünkü yazısında Hikmet Çetin’in CHP’ye yönelik ifadelerini aktarmıştı. Çetin, “Kılıçdaroğlu CHP’yi çok fazla sağa çekiyor. Keşke SHP’yi kapatmasaydık. Keşke Sosyal Demokrat Halkçı Parti’yi CHP ile birleştirmeseydik. Bugün SHP kalsaydı. Bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu partiye Deniz Baykal’dan bile daha fazla zarar veriyor” demişti.

Bu sözlerinin yankı bulmasının ardından Diken’in Ankara Temsilcisi Altan Sancar’a konuşan Çetin, “Maksadını aşan bu ifadeler nedeniyle genel başkandan özür diledim. Kamuoyundan özür diliyorum” dedi.

Bugün ise Fatih Altaylı, Çetin’in Kılıçdaroğlu’ndan özür dilediğini aktardı. Çetin, Altaylı'ya yaptığı açıklamada, “Maksadını aşan sözler söylemiş olabilirim. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerim” dedi.

CHP yönetiminden Çetin'e bazı sitem ve eleştiriler gitmiş olabileceğini belirten Altaylı, "Sevgili Hikmet Abi, bunları yazarak seni zor duruma düşürdü isem ben de senden özür dilerim. 'Fatih, bunlar ardamızda' deseydin, emin ol yazmazdım" ifadesini kullandı.

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