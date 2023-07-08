  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu'na 'istifa edin' çağrısı yaptı ve dört gün sonrasını işaret etti Kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım

Tanju, Faik'e 24 saat süre verdi: Namussuz, şerefsizsin

Türkiye için acil uyarı az önce geldi! Uzmanlar ellerini dizlerine vurarak açıkladı! Eyvah ki ne eyvah

Kılıçdaroğlu’na özendi! Fatih Altaylı’dan rezil el hareketleri

İstanbul Valiliğinden 'ekmeğe zam' açıklaması

Zekeriya Öz ondan ne istedi? Aziz Yıldırım neler anlattı neler

Dünyanın en güçlü ordularının 2023 sıralaması belli oldu! Türkiye 2 ülkenin önüne geçti

Rus medyası: Erdoğan ilan etti! Dünya gündemini belirledi

Türkiye'den Katar'a çıkarma

Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel'den olay çıkış: Hepsi tiyatro! Milleti uyutup 360 bin lira kazanıyorlar
Siyaset Hikmet Çetin Kılıçdaroğlu konusunda geri adım attı: Özür dilerim
Siyaset

Hikmet Çetin Kılıçdaroğlu konusunda geri adım attı: Özür dilerim

Yeniakit Publisher
2023-07-08 21:06:00 -
Hikmet Çetin Kılıçdaroğlu konusunda geri adım attı: Özür dilerim

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, sarf ettiği sözler nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerinin ardından özür diledi.

Gazeteci Fatih Altaylı, dünkü yazısında Hikmet Çetin’in CHP’ye yönelik ifadelerini aktarmıştı. Çetin, “Kılıçdaroğlu CHP’yi çok fazla sağa çekiyor. Keşke SHP’yi kapatmasaydık. Keşke Sosyal Demokrat Halkçı Parti’yi CHP ile birleştirmeseydik. Bugün SHP kalsaydı. Bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu partiye Deniz Baykal’dan bile daha fazla zarar veriyor” demişti.

Bu sözlerinin yankı bulmasının ardından Diken’in Ankara Temsilcisi Altan Sancar’a konuşan Çetin, “Maksadını aşan bu ifadeler nedeniyle genel başkandan özür diledim. Kamuoyundan özür diliyorum” dedi.

Bugün ise Fatih Altaylı, Çetin’in Kılıçdaroğlu’ndan özür dilediğini aktardı. Çetin, Altaylı'ya yaptığı açıklamada, “Maksadını aşan sözler söylemiş olabilirim. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerim” dedi.

CHP yönetiminden Çetin'e bazı sitem ve eleştiriler gitmiş olabileceğini belirten Altaylı, "Sevgili Hikmet Abi, bunları yazarak seni zor duruma düşürdü isem ben de senden özür dilerim. 'Fatih, bunlar ardamızda' deseydin, emin ol yazmazdım" ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23