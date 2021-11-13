Hık deyicinin pık deyicisi

Eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu ziyaret etti. FETÖ soruşturmalarını “hukuksuz” ilan eden Yeneroğlu, ziyareti Twitter hesabından duyururken, "TBMM e. Başkanı değerli Ağabeyim Sn. Bülent Arınç Beyefendi'ye nazik ziyaretleri ve yakın ilgisi için teşekkür ederim. Hukuksuz yargılamalarla birlikte yaşanan büyük acıları ve KHK'lıların mağduriyetleriyle ilgili çözüm önerilerimizi görüştük" ifadelerini kullandı.

Arınç, FETÖ'nün terör örgütü olduğunu hâlâ görememiş

Söz konusu ziyaret sosyal medyada büyük tepki çekerken, vatandaşlar, daha önce KHK'ları “facia” olarak nitelendiren Arınç'a tepki göstererek, “Geçmişte 'FETÖ’nün terör örgütü olduğunu görmemişim, bunun için bana ahmak diyebilirsiniz' diyen Arınç, anlaşılan FETÖ'nün terör örgütü olduğunu hâlâ görememiş. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesiyken kazandığı paranın yarısını FETÖ şüphesiyle kamudan ihraç edilen KHK’lılara bağışlayan Bülent Bey, bizce böyle ziyaretlerle yetinmemeli. 'Cübbemi giyip FETÖ’cüleri savunmak istiyorum' diyen sayın Arınç, dediğini yapmalı ve cübbesini giyip FETÖ'cüleri savunmalı" dedi.