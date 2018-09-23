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Hifema hastalığına dikkat!

Hifema hastalığı nedir? Nasıl tedavi edilir? İşte Hifema hastalığı ilgili bilmeniz gerekenler...

23 Eylül 2018 Pazar 16:09
Hifema hastalığına dikkat!

Göze delici bir cisim çarpması veya travmatik bir rahatsızlık sonucu gözün ön bölgesinde oluşan yoğun kanamaya Hifema adı verilir

Göze delici bir cisim çarpması veya travmatik bir rahatsızlık sonucu gözün ön bölgesinde oluşan yoğun kanamaya Hifema denir. Kimi zaman bu kanamaya ciddi bir iltihap, damar anormalliği ya da göz içi kanseri sebep olabilir.

Bu durumda mutlaka göz doktoruna gidilmelidir. İlaçla tedavi edilmeye çalışılabileceği gibi aynı zamanda  doktor gerek görürse ameliyatla gözde küçük bir delik açılarak kan boşaltılır.

Kanamanın tekrarlaması halinde ameliyatta tekrarlanır. Hifema hastalığı tedavisi göz doktorlarınca yapılmaktadır.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 16:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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