Hidrojenli araçlar 2030’da küresel pazarda yüzde 10 paya sahip olacak

Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, dünya ve Türkiye’deki alternatif kaynaklı araç teknolojileri ve şirketin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünya genelinde şehirleşmenin çok büyük hızla ilerlediğini, temiz ulaşım modellerinin sisteme dahil olmasının çevresel endişeleri hafifleteceğini dile getiren Baş, şöyle konuştu: “Büyük şehirlerin nüfusu ve sayısı artıyor. Buralardaki kirlenmenin ana kaynağı olan ulaşımın etkisini azaltmak için birçok teşvik var. Bunlardan en önemlisi toplu ulaşımı teşvik. Yani özel araç kullanımını sınırlamak ve kirleten yakıt kullanan araçların şehre girişini kısıtlamak. Karsan olarak otomotiv sektöründe 3 alana odaklandık. Bunların başında şehir taşımacılığında elektrikli otobüslerle öncü olmak, ikincisi otonom olarak adlandırılan sürücüsüz otobüsleri geliştirmek, üçüncüsü ise hidrojen yakıt pilli otobüsleri piyasaya kazandırmak.”

Avrupa ve Amerika’da dolaşan elektrikli otobüs sayımız 1000’e ulaştı

Baş, 6 yıldır Karsan markasının elektrikli toplu ulaşımda dünya markası olmak için ciddi çaba gösterdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Ulaştırmada alternatif kaynaklı araçlara ilgi son yıllarda arttı. Teknolojik gelişmeler de bu değişimi destekledi. Dünya genelinde hidrojenli araç pazarının payının yüzde 10’a çıkacağını öngörüyoruz. 2030’da dünya pazarı 300 bin ise bunun 30 bini hidrojenli olacak. Biz de özellikle 2018’in sonundan başlayarak ilk 3 yılda bütün otobüslerimizi elektrikli hale getirdik. Yani 6 metreden 18 metreye kadar bütün ürünlerimiz elektrikli şehir otobüsü olarak 2021’in sonunda devreye girdi. Avrupa’daki otobüs markaları içinde ilk sıradayız. Dünyada elektrikli otobüs konusunda pazar büyüyor. Otobüs tarafında 30-40’larda olan satış sayımız, 300-350’lere, geçen senenin sonu itibarıyla Avrupa ve Amerika’da dolaşan elektrikli otobüs sayımız 1000’e ulaştı.” Okan Baş, elektrikli otobüste Avrupa’da şirketin pazar payının yüzde 6’lara yükseldiğini, bunun Türkiye için büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Karsan’ın ikinci odak noktası olan otonom araçlarda da gelişmelerin hızlandığını aktaran Baş, “Otonom araçlarla ilgili de çok ciddi yatırımlarımız var. Şu anda Avrupa’da ve Amerika’da biletli yolcu taşıyabilen tek sürücüsüz otobüs markası Karsan. Norveç’te, Stavanger şehri içinde iki yılı aşkın süredir biletli yolcu taşıyoruz ve sürekli de gelişiyoruz. Bu alanda bir adım önde olmayı hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Hidrojen yakıtlı otobüslerimizi Avrupa’da teste çıkarıyoruz

Baş, Türkiye’de hidrojenli araçların sisteme kazandırılması yönünde ciddi çalışmalar olduğunu, hidrojen yakıt pilli otobüslerin de şirketin odağında olduğunu söyledi.

Hidrojenin ulaşımda kullanılmasına ilişkin Baş, şu ifadeleri kullandı: “Özellikle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin hidrojen ekosistemi oluşturma konusunda iddialı olduğunu gördük. Türkiye genelinde 6 belediyenin toplu taşımada hidrojenli araçlar üzerine fizibilite çalışmaları yaptığını biliyoruz. Hidrojenin üretimi, depolanması ve kullanımını içine alan çok kapsamlı bir çalışma var. Hidrojenli aracımızı Gaziantep’te test ettik, oldukça başarılı oldu. Önümüzdeki haftalarda hidrojenli otobüslerimizi Avrupa’da teste çıkarıyoruz. Önce Lüksemburg’da, sonra İtalya’da ihalelere giriyoruz. Hidrojen yakıtlı şehir içi otobüslerinde de pazarda iyi bir noktaya gireceğiz. Artık Avrupa’da bir ihale çıktığı zaman Karsan ismi bütün belediyelerin ajandasına girebiliyor. Bu, bizim için büyük bir gurur. Girdiğimiz pazarlarda birinci olduğumuz, ikinci olduğumuz yerler var. Pazar penetrasyonumuzu sürekli artırmaya çalışıyoruz. Uzak Doğu’ya bile gitmeye başladık. Geçen sene sonunda Japonya’da ürün tanıtımlarımızı yaptık, 6 metrelik elektrikli aracımızı tanıttık. Orada testlerimiz devam ediyor. Yeni araçları alan belediyelere teslimatlarımız başlıyor. Bunlar, Karsan’ın orta ve uzun vadede bir dünya markası olması yolunda hepimizi gururlandıran, bize büyük enerji veren süreçler. Tüm araçlarımız Türkiye’de üretiliyor ve ihraç ediliyor.”

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