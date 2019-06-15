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Hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması düzenlemesi

Hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulurken DSİ'ye ödenecek enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak tesis bedelinin ilk taksidinin ödemesi, santralin geçici kabul tarihinin 5 yıl sonrasına denk gelen günden başlamak üzere ayın son mesai gününe kadar yapılacak

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:35
Hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması düzenlemesi

ANKARA (AA) - Hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulurken Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ödenecek enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak tesis bedelinin ilk taksidinin ödemesi, santralin geçici kabul tarihinin 5 yıl sonrasına denk gelen günden başlamak üzere ayın son mesai gününe kadar yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması, işletilmesi ve üretim lisansları için DSİ ile tüzel kişiler arasında düzenlenecek su kullanım hakkı anlaşmalarında ve belediyeler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulabilmesine ilişkin başvurularda uygulanacak usul ve esaslar düzenlendi.

Pompaj depolamalı hidroelektrik santral projeleri için DSİ tarafından yapılacak ilana istinaden yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar dahilinde müracaatta bulunulacak.

Şehir merkezlerinden geçen akarsular üzerinde ilgili belediyelerce tesis edilmiş/edilecek rekreasyon projeleri kapsamında ortaya çıkan hidrolik potansiyelden rekreasyon sahalarının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak maksadıyla söz konusu akarsu üzerinde, DSİ'nin uygun görüşüyle toplam 300 kilovat kurulu güce kadar, lisanssız üretim kapsamında hidroelektrik enerji üretim tesisi kurulmak üzere ilgili belediye başvuruda bulunabilecek.

Belediyeler tarafından işletilen basınçlı borulu sulama şebekesi ve klasik kanallı şebeke üzerinde enerji potansiyeli olması durumunda, bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için lisanssız üretim kapsamında ilgili belediye hidroelektrik enerji üretim tesisi kurmak amacıyla müracaat edebilecek.

Hidroelektrik enerji üretim tesisi kurulmasına DSİ tarafından izin verilmesi durumunda, tesisin işletilmesi belediyenin sulama işletmesini sürdürdüğü sürece devam edecek. Aksi takdirde enerji üretim tesisinin işletmesi DSİ'ye devredilecek.

Kanun kapsamında hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulurken DSİ'ye ödenecek enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak tesis bedelinin ilk taksidinin ödemesi, santralin geçici kabul tarihinin 5 yıl sonrasına denk gelen günden başlamak üzere ayın son mesai gününe kadar yapılacak.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:35
  1. Hidroelektrik enerji üretim tesisleri
  2. Hidroelektrik Santralların Su Kullanım Anlaşmaları
  3. Resmi Gazete
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı

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