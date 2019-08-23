Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!

Beyaz TV'deki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde Boşnakların ekranlara dönmemesi için kampanya başlattığı Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına dönmüştü.

Kütahyalı'nın, Beyaz TV ekranlarına geri dönmesi kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu da, Kütahyalı için, "Boşnak ve Türk halkının vicdanında müebbete mahkum olan, ahlaksız, aşağılık ve özrü mümkün olmayan hakaretin sahibi ..." yorumunu yaptı ve programa yeniden çıkarılmasıyla ilgili televizyon kanalında da tepki gösterdi.

"Layık olduğu çukura geri dönmesi gerekir"

Türkoğlu sosyal medya hesabından "Boşnak ve Türk halkının vicdanında müebbete mahkum olan, ahlaksız, aşağılık ve özrü mümkün olmayan hakaretin sahibi Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekran karşısına çıkarılması nasıl bir garabettir, akıl tutulmasıdır. Beyaz TV'nin derhal bu hatadan dönmesi ve bu şahsı, layık olduğu çukura geri göndermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar: