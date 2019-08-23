0553 313 94 23

Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Boşnaklara hakaret içeren sözlere rağmen Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV ekranlarına geri dönmesine sert tepki gösterdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:37
Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!

Beyaz TV'deki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde Boşnakların ekranlara dönmemesi için kampanya başlattığı Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına dönmüştü.

Kütahyalı'nın, Beyaz TV ekranlarına geri dönmesi kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu da, Kütahyalı için, "Boşnak ve Türk halkının vicdanında müebbete mahkum olan, ahlaksız, aşağılık ve özrü mümkün olmayan hakaretin sahibi ..." yorumunu yaptı ve programa yeniden çıkarılmasıyla ilgili televizyon kanalında da tepki gösterdi.

"Layık olduğu çukura geri dönmesi gerekir"

Türkoğlu sosyal medya hesabından "Boşnak ve Türk halkının vicdanında müebbete mahkum olan, ahlaksız, aşağılık ve özrü mümkün olmayan hakaretin sahibi Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekran karşısına çıkarılması nasıl bir garabettir, akıl tutulmasıdır. Beyaz TV'nin derhal bu hatadan dönmesi ve bu şahsı, layık olduğu çukura geri göndermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar: 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:37
  1. Beyaz TV
  2. Boşnak
  3. Rasim Ozan Kütahyalı
  4. Derin Futbol
  5. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi
    1. Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele..
    2. Van’da 342 kilo eroin ele geçirildi
    3. Bursa'da cinayet sanığı, ölen gencin..
    4. 2 bin rakımda doğal "bal" bereketi
    5. Önal İnaltekin kimdir? Önal İnaltekin..
    6. Start yarın veriliyor! Erdoğan..
    7. Bee’o Propolis’ten doğal ve besleyici..
    8. TESK Başkanı Palandöken: “Çiftçiye..
    9. Yüzmeyi sevenler Nilüfer’in..
    10. Kolunu makineye kaptıran genç ağır..
    11. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    12. Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni..
    13. Erzincan'da otomobil bariyerlere..
    14. Tunus Başbakanı Şahid görevini devretti
    15. Ali Çevik kimdir nereli ve kaç..
    16. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi..
    17. (Özel) Eşine o sözü söyleyen yandı...
    18. Tarım alanlarının yeni bekçileri..
    19. Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 2..
    20. Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk oluyor
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Gündemi sarsacak ifadeler!Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler!Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    'Bodrum' Ekrem bu kez Diyarbakır ve Batman yolcusu!
    'Bodrum' Ekrem bu kez Diyarbakır ve Batman yolcusu!