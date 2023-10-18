Hidayet Türkoğlu ve Cedi Osman gerginliği büyüyor! Cedi'den yanıt geldi..

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun NBA’de San Antonio Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman hakkında “Bizim yanımıza gelip, Milli Takım'da oynamak istemediğini söyledi” şeklindeki ifadeleri gündeme oturdu.

"Ben milli formayı reddetmedim!"

Cedi Osman, Hidayet Türkoğlu’nun iddiasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. “Gerçeklerin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum” diyen Cedi Osman, mental ve fiziksel olarak yorulduğunu belirterek federasyon yetkililerinden izin istediğini, toplantıda Hidayet Türkoğlu’nun da bulunduğunu söyledi. Cedi Osman, açıklamasında “Kendileri de konuya olumlu şekilde yaklaştı, onay verdi, hatta oluşabilecek olumsuz bir algıya karşı beni korumak istediklerini de belirttiler. Ben milli formayı reddetmedim” ifadelerini kullandı.