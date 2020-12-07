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Spor Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı yetkilileriyle bir araya geldi:
Spor

Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı yetkilileriyle bir araya geldi:

"Pandemi şartlarında, 'bubble' formatında düzenlenen bu hassas organizasyonlardaki başarımız nedeniyle; FIBA, şubat penceresi maçlarının da ülkemizde oynanmasına karar verdi"

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:56:24 -
Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı yetkilileriyle bir araya geldi:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı yetkilileriyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

TBF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, federasyonun İstanbul'daki binasında gerçekleştirilen görüşmede Hidayet Türkoğlu’nun yanı sıra, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri ve Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene yer aldı.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Türkoğlu, Milli Takım Başantrenörü Sayın Orhun Ene'nin aralarına katılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Orhun hoca ve ekibiyle birlikte milli takımımızı güzel yerlere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bugün kendisiyle FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’nda oynadığımız maçları değerlendirdik ve gelecek müsabakaları konuştuk." dedi.

Avrupa Şampiyonası yolunda millilere başarılar dileyen Türkoğlu, "Kadınlar ve erkeklerde takımlarımızın Avrupa Şampiyonası eleme gruplarındaki maçların kasım penceresini ülkemizde düzenlemiştik. Pandemi şartlarında, 'bubble' formatında düzenlenen bu hassas organizasyonlardaki başarımız nedeniyle; FIBA, şubat penceresi maçlarının da ülkemizde oynanmasına karar verdi." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, aynı sorumluluk duygusu ve tecrübeyle şubat penceresindeki maçlara da en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarından kuşku duymadığını dile getirdi.


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