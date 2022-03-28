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Kültür - Sanat Hidayet olan iki sarhoşun muhteşem dönüşümü! Devlet Tiyatroları'ndan destek bekleniyor
Kültür - Sanat

Hidayet olan iki sarhoşun muhteşem dönüşümü! Devlet Tiyatroları'ndan destek bekleniyor

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin kaleme aldığı "Hüdayi'nin Ziyafet Sofrası" kitabından derlenen, "Ziyafet Sofrası" adlı tiyatro oyunu, Anadolu'da sahnelenmeyi sürdürürken, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün de oyunu desteklemesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 17:27:00 - 2022-03-28 17:56:46
Hidayet olan iki sarhoşun muhteşem dönüşümü! Devlet Tiyatroları'ndan destek bekleniyor

 Yeniakit.com.tr 

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Devlet Tiyatroları yönetiminin Ziyafet Sofrası adlı oyunu desteklenir proje olmaya layık görmediğini aktardı.

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin kaleme aldığı "Hüdayi'nin Ziyafet Sofrası" kitabından esinlenilerek "Tiyatro Külliyen Grubu" tarafından hazırlanan "Ziyafet Sofrası" oyunu, Anadolu'da 461 defa sahnelenerek büyük ilgi gördü. 

Konya sahnesi

Destek bekleniyor!

Yönetmenliğini Osman Doğan'ın yaptığı "Ziyafet Sofrası", 90 dakika süren tek perdede sergileniyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından destek verilmesi beklenen oyunun konusu şöyle:

Soğuk bir kış günü... Üsküdar’da, yolu Hüdai dergâhına düşen iki sarhoş; Ahmet Kemal ve Mehmet Kemal. Karınlarını doyurmak için geldikleri dergâhta manevi bir ziyafetle karşılaşan Kemaller, yeni bir yaşamı tanımaya başlarlar. Ne var ki ön yargılar ve çekinceler, yılların verdiği alışkanlıklar ve bilgisizlik ile birleşince, yaşadıkları büyük değişim de komik olaylara sahne oluyor.

Ziyafet Sofrası'ndan bir sahne

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