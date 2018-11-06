Hiçbir yaratılan sebepsiz yaratılmış değil..



Kimi bilim geliştikçe ortaya çıkarır, kafamıza dank eder!



Hayvanların önemli bir kısmı insanların hem en önemli hayat kaynağı hem de en yakın dostu olmuştur. Çocuklarınızın da bu dostluktan pay alabilmeleri için onlara hayvan sevgisini siz aşılamalısınız.

Çocukların birçoğu küçük yaşlarında hayvanlara karşı korkusuzdur. Bu sebepledir ki yetişkinlerin saatlerce düşünüp de cesaretlenemedikleri birçok davranışı küçük çocukların hiç tereddütsüz yaptığını görmek sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Çocukların doğuştan sahip olduğu bu davranışı çeşitli yanlışlarla beslemek hiç doğru değildir. Sahip oldukları korkusuzluk güdüsünü yanlış davranışlarla beslemek yerine onları hayvanlar konusunda doğru bilgilendirmek, hangi hayvanın neden zararlı, hangisinin zararsız olduğunu anlayacağı şekilde anlatmak gerekir.

İşe kendinizden başlayabilirsiniz. En azından çocuğunuza hayvanlar hakkında olumsuz düşüncelerinizi korkunuzu yansıtmayın. Kediden korkan anneler vardır. Bu konuda korkusu olmayan çocuğunuza kendi korkunuzu aşılamayın.

Temizlik konusunda endişeleriniz varsa temizlik problemi en az olan hayvanları anlatabilirsiniz.

Bahçenize bir hayvan alarak çocuğunuzun onunla ilgilenmesini sağlayabilirsiniz. Böylece çocuğunuz hayvanının bakımını öğrenerek hem hayvanlar hakkında bilgilenecek hem de sorumluluk sahibi olacaktır. Bu köpek de olabilir, bir kümeste tavuklar da..

Çocuğunuzu hayvanat bahçesine götürün, burada hem farklı hayvanları görmüş olacak, onların esaretteki hayatlarını gözlemleyebilecektir. Hayvanı tanırken, "esaretin" de ne denli acımasız bir durum olduğunu içi isyan ederek öğrenmiş olacaktır. Tabii siz güzel bir dille fark ettirirseniz..

Çocuğunuza hayvanlar hakkında kitaplar okuyun ya da hayvanlar hakkında çekilmiş belgeseller alıp izlemesini sağlayın. Çocuklar için hazırlanmış animasyonlu belgesellerden yararlanabilirsiniz.

Dikkat Etmeniz Gereken Noktalar

Çocuğunuzun hayvanlar hakkında bilinçlenmesi 3 yaşından sonra tam olarak gerçekleşir.

Mesela bahçenize bir köpek getirmeden önce çocuğunuzu köpekler hakkında eğitin. Çünkü çok küçük yaşlarda çocuklar hayvan bakımının getireceği sorumlulukları anlamazlar.

Çocuğunuzun ya da aile üyelerinden birinin hayvanlara alerjisi olup olmadığına dikkat edin ve hayvan seçiminizi bu gerçeğe önem vererek gerçekleştirin.

Çocuğunuz hayvanlarla ilgilenirken mutlaka onların yanında olun ve onlara güvenlikle ilgili çeşitli açıklamalarda bulunun ama onları korkutmadan. Mesela uyurken onları rahatsız etmemelerini söyleyin..

Sizin zarar sandığınız sözleriniz çocuk dünyasını yaralar ve ona korku salabilir.

Öncelikle çocukların dünyası çok hassastır. Onlar bir fidan, bir yaprak ya da taze bir meyve gibidirler. Ruhları, kalpleri çok kırılgandır.

Neredeyse ergenlik dönemine kadar çocuklar anne-babasının ya da büyüklerinin sözünü gerçek olarak algılar. Onların şakalarını, teselli sözlerini gerçek gibi algılarlar. “Sen uyu aydede gelip seni öpecek” derseniz buna inanabilirler. “Ben artık seni sevmiyorum” derseniz sizin gerçekten onu sevmediğinize inanırlar. Bir anne çocuğuna, “Bıktım artık senden, evi bırakıp gideceğim, sen de annesiz kalacaksın” derse çocuk, gerçekten de annesinin gideceğini düşünür. O sözün, o anlık bir tepkinin ürünü olduğunu anlayamaz. Çünkü çocuklar büyüklerinden gelen sözleri gerçek gibi algılarlar.

"Hım hım teyze seni gelip götürecek. Doktor amca gelip sana iğne yapacak. İçeride öcüler var onlar seni yiyecek. Sen uyurken senin ellerini ayaklarını kediler, fareler gelip yiyecek. Baban gitti bir daha eve gelmeyecek" gibi cümleler dilimizde çok dolaşıyor.



Hepimiz çocuklarımızı seviyoruz, bazen sevgimizin tezahürü olarak onlara takılmak ve onlarla iletişim kurmak istiyoruz. Ancak bunu yaparken çocukların hassas ruhlarını incitebiliyoruz. Onların bizlerin söylediklerini gerçek gibi gördüğünü bilmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı korkutarak, tehdit ederek, kızdırarak sevmek yerine olumlu cümlelerle sevmeyi tercih etmeliyiz.