Bayram tatili planlayanlara müjde! TCDD kapasiteyi artırdı
Bayram tatili planlayanlara müjde! TCDD kapasiteyi artırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı tatili öncesinde memleket hasreti çeken vatandaşlar için müjdeli haberi verdi. Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik ek kapasite oluşturuldu. Özellikle Ankara-İstanbul hattında ek seferler devreye alınırken, konvansiyonel hatlara 100 yeni vagon takviyesi yapıldı. Bakan Uraloğlu, "Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız" mesajını paylaştı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci ara tatil ile birleşmesiyle birlikte oluşacak büyük seyahat yoğunluğu için TCDD Taşımacılık düğmeye bastı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların bayramda sevdiklerine daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri amacıyla alınan tedbirleri açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak amacıyla yüksek hızlı (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik ilave kapasite sunacaklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların bayram tatilinde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için demir yollarında gerekli tüm planlamaların tamamlandığını belirtti.

Demir yolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde en çok tercih edilen ulaşım alternatiflerinden biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Ramazan Bayramı’nda YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık. Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız." ifadelerini kullandı.

ANKARA İSTANBUL HATTINA 6 EK YHT SEFERİ Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında 19, 22 ve 23 Mart tarihlerinde ek seferler düzenleneceğini kaydetti. Bu hatta 3 gün boyunca karşılıklı 6 ek sefer yapılacağı bilgisini paylaşan Uraloğlu, "Böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, ilave YHT seferlerinin Ankara’dan saat 11.15’te, İstanbul’dan ise 17.45’te hareket edeceğini aktardı.

ANA HATVE BÖLGESEL TRENLERE 100 VAGON İLAVE EDİLECEK Ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gidileceğini belirten Uraloğlu, 19-23 Mart tarihlerinde bu trenlere toplam 100 vagon ilave edilerek 6 bin kişilik ek koltuk kapasitesi oluşturulacağını ifade etti.

Uraloğlu, vagon ilavesi yapılarak kapasitesi artırılacak seferleri ise şöyle sıraladı:

"İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni ve Edirne-Halkalı Bölgesel Trenleri."

Kıskandığı komşusunu yüzünden bıçakladı!
Gündem

Kıskandığı komşusunu yüzünden bıçakladı!

Samsun’un Atakum ilçesinde aynı rezidansta yaşayan iki kadın arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Komşunu yüzünden bıça..
Halil Konakcı kafir suçlamalarına sert çıktı! 'Siz Peygamberimizi FETÖ'cülerden öğrendiğiniz için...'
Gündem

Halil Konakcı kafir suçlamalarına sert çıktı! 'Siz Peygamberimizi FETÖ'cülerden öğrendiğiniz için...'

Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakcı, kendisine ve takipçilerine yönelik "kafir" suçlamalarına sosyal medya üzerinden yayınla..
ABD'den son dakika açıklaması: İşte İran saldırılarının biteceği tarih!
Dünya

ABD'den son dakika açıklaması: İşte İran saldırılarının biteceği tarih!

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'a yönelik saldırıların ne zaman biteceği yönündeki sorulara, ''Bu çatışmanın önümüzdeki birkaç hafta iç..
İsrail'den "Netanyahu öldü" iddiası hakkında açıklama
Dünya

İsrail'den "Netanyahu öldü" iddiası hakkında açıklama

İsrail, Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

Yöneltilen suçlama belli oldu! ‘Bize bir tufan lazım’ diyordu şimdi gözaltında
Gündem

Yöneltilen suçlama belli oldu! ‘Bize bir tufan lazım’ diyordu şimdi gözaltında

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sonrası hak..
İran 12 saat ara verdi! Tekrar düğmeye bastılar
Dünya

İran 12 saat ara verdi! Tekrar düğmeye bastılar

ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından İran, yaklaşık 12 saatlik aranın ardından İsrail’e yeniden füze ateşledi. Birçok kentte sirenler ça..
