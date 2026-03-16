Bayram tatili planlayanlara müjde! TCDD kapasiteyi artırdı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı tatili öncesinde memleket hasreti çeken vatandaşlar için müjdeli haberi verdi. Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik ek kapasite oluşturuldu. Özellikle Ankara-İstanbul hattında ek seferler devreye alınırken, konvansiyonel hatlara 100 yeni vagon takviyesi yapıldı. Bakan Uraloğlu, "Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız" mesajını paylaştı.