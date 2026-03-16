Karabük Üniversitesi Ramazan-ı Şerif’i Dolu Dolu Geçirdi

Karabük Üniversitesi’nde Ramazan ayı boyunca her gün farklı temalarla düzenlenen iftar programları da dikkat çekti. Üniversite yönetimi tarafından organize edilen programlarda Ahilik kültürü, Yunus Emre’nin düşünce dünyası, Mevlana’nın hoşgörü anlayışı ve şehitleri anma gibi farklı temalar ön plana çıkarıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen “Ahilik İftarı”, “Yunus Emre İftarı”, “Şehitleri Anma İftarı”, “Mevlana İftarı”, “Sivil Toplum İftarı”, “KAPGEM İftarı” ve “Türkiye Yüzyılı İftarı” gibi etkinlikler Ramazan’ın manevi iklimini üniversite ortamında güçlü bir şekilde hissettirdi.