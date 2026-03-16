Karabük Üniversitesi Ramazan-ı Şerif’i Dolu Dolu Geçirdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Karabük Üniversitesi Ramazan-ı Şerif'i Dolu Dolu Geçirdi

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Karabük Üniversitesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca düzenlediği kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerle öğrenciler ve akademisyenler için dolu dolu bir program gerçekleştirdi.

Üniversite kampüsünde Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan sergiler, tematik iftar programları ve farklı coğrafyalardan öğrencilerin katılımıyla kurulan kardeşlik sofraları, Ramazan’ın birlik ve paylaşma ruhunu güçlü şekilde ortaya koydu.

Ramazan ayı boyunca Karabük Üniversitesi’nde sanatın ve kültürün farklı alanlarını buluşturan sergiler büyük ilgi gördü. “Çizgilerle Kırk Hadis Karikatür Sergisi” ziyaretçilere İslam kültürünün önemli hadislerini sanatın diliyle anlatırken, “Dünyadan Ramazanlar Karma Resim Sergisi” ise farklı ülkelerde yaşanan Ramazan geleneklerini sanat aracılığıyla gözler önüne serdi. Bunun yanı sıra “Minyatür Sergisi” ve “Cam Vitray Sergisi” de geleneksel Türk-İslam sanatının zarif örneklerini kampüs ortamına taşıyarak öğrenci ve akademisyenlerin beğenisine sunuldu. Sergiler, Ramazan ayının manevi atmosferini estetik bir bakışla yansıtarak ziyaretçilere kültürel bir zenginlik sundu.

Karabük Üniversitesi’nde Ramazan ayı boyunca her gün farklı temalarla düzenlenen iftar programları da dikkat çekti. Üniversite yönetimi tarafından organize edilen programlarda Ahilik kültürü, Yunus Emre’nin düşünce dünyası, Mevlana’nın hoşgörü anlayışı ve şehitleri anma gibi farklı temalar ön plana çıkarıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen “Ahilik İftarı”, “Yunus Emre İftarı”, “Şehitleri Anma İftarı”, “Mevlana İftarı”, “Sivil Toplum İftarı”, “KAPGEM İftarı” ve “Türkiye Yüzyılı İftarı” gibi etkinlikler Ramazan’ın manevi iklimini üniversite ortamında güçlü bir şekilde hissettirdi.

İftar programlarında akademisyenler, öğrenciler ve sivil toplum temsilcileri aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşadı.

Özellikle sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen iftar programları, üniversite ile toplum arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağladı.

Ramazan etkinliklerinin en dikkat çekici yönlerinden biri ise farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencilerin katılımıyla kurulan kültür sofraları oldu.

Türk dünyası ve İslam coğrafyasının çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler kendi kültürlerine ait Ramazan yemeklerini ve geleneklerini paylaşarak kampüste adeta uluslararası bir Ramazan atmosferi oluşturdu. Böylece öğrenciler hem kendi kültürlerini tanıtma fırsatı buldu hem de farklı ülkelerin Ramazan geleneklerini yakından tanıdı.

Karabük Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bu etkinlikler, Ramazan ayının yalnızca bir ibadet dönemi olmanın ötesinde; kültür, sanat ve kardeşlik bağlarını güçlendiren bir zaman dilimi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Üniversite yönetimi ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programlar, kampüs içerisinde birlik ve beraberlik duygularını pekiştirirken Ramazan’ın manevi atmosferini tüm yönleriyle yaşattı. Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen sergiler, iftar programları ve kültürel etkinliklerle Karabük Üniversitesi, öğrencilerin hem manevi hem de kültürel anlamda zengin bir Ramazan dönemi geçirmesine katkı sağladı.

Üniversite kampüsü bu süreçte adeta paylaşmanın, kardeşliğin ve kültürel buluşmanın merkezi haline geldi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, etkinliklere ilişkin değerlendirmesinde Ramazan ayının birlik ve kardeşlik ruhunu kampüs yaşamında güçlendirdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kampüste Ramazan Etkinlikleri, kısa sürede Türkiye’ye örnek gösterilen ve farklı üniversitelerde de ilgiyle takip edilen güçlü bir sosyal model hâline geldi. Sivil toplum kuruluşları, basın mensupları, iş insanlarımız ile öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve ailelerimizin katkı ve katılımıyla üniversitemizde Ramazan ayının manevi atmosferi paylaşıldı ve güçlü bir birlik ile dayanışma ortamı oluştu.

Karabük Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yalnızca akademik gelişimini değil; kültürel, sosyal ve manevi gelişimlerini de destekleyen bir üniversite iklimi oluşturmayı önemsiyoruz. Ramazan ayı boyunca düzenlenen tematik iftarlar, sohbetler ve kültürel programlar öğrencilerimizin birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli buluşmalara vesile oldu. Bu etkinliklerin üniversitemizin sosyal ve kültürel hayatına değerli katkılar sunduğuna inanıyoruz.”

Kararı duyurdular: UEFA dev maçı iptal etti!
Dünya

Kararı duyurdular: UEFA dev maçı iptal etti!

UEFA, Arjantin ile İspanya arasında 27 Mart'ta Katar'da oynanması planlanan "Finalissima" maçının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini açı..
Kıskandığı komşusunu yüzünden bıçakladı!
Gündem

Kıskandığı komşusunu yüzünden bıçakladı!

Samsun’un Atakum ilçesinde aynı rezidansta yaşayan iki kadın arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Komşunu yüzünden bıça..
ABD'den son dakika açıklaması: İşte İran saldırılarının biteceği tarih!
Dünya

ABD'den son dakika açıklaması: İşte İran saldırılarının biteceği tarih!

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'a yönelik saldırıların ne zaman biteceği yönündeki sorulara, ''Bu çatışmanın önümüzdeki birkaç hafta iç..
İtalya'dan son dakika açıklaması: İtalya ve ABD askerlerinin bulunduğu üs vuruldu!
Dünya

İtalya'dan son dakika açıklaması: İtalya ve ABD askerlerinin bulunduğu üs vuruldu!

İtalya Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano, Kuveyt'te bulunan İtalyan askerlerine de ev sahipliği yapan Ali Al Salem Üssü'nün vuru..
Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!
Dünya

Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!

Arap Birliği, İsrail’in uluslararası yardım kuruluşlarının lisanslarını iptal etmesini "insani bir felaket" olarak nitelendirerek dünyaya "İ..
İsrailli Bakanın evinde kan donduran sırlar: Orit Strook’un kızı babası tarafından tecavüze uğradı, başkalarına satıldı.
Gündem

İsrailli Bakanın evinde kan donduran sırlar: Orit Strook’un kızı babası tarafından tecavüze uğradı, başkalarına satıldı.

İsrail Yerleşim ve Ulusal Görevler Bakanı Orit Strook’un kızının ölümü, işgal rejiminde taşları yerinden oynatacak bir skandalı gündeme taşı..
