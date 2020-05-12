Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak

Pandemi ile günlük alışkanlıklarımız da değişmeye başladı, düne kadar kendimizi mecbur hissettiğimiz eylemler de. “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” derken, neler değişecek ve bu değişenlerin yerine neler gelecek? İşte hayatımızı etkilemeye başlayan bu sürecin detayına da iyi bakmak gerekiyor.

Şu küresel dünyanın ahvaline bakınız... Tarihte insanların bulundukları bölgelerde gerçekleştirmiş oldukları çirkinliklerin her çeşidini bugün yaygın bir şekilde yeryüzünün her yerinde uygulamaktadır.

Bu kötülüklerin baş müsebbibleri olan yüzyılın küresel eşkiyaları coronavirüs musibetinin pençesinde perişan. Amerikası, Avrupası, Çini, Rusyası can derdine düşmüştür. Büyüklük sahte yaldızları bir bir üzerlerinden dökülmüştür. Covid-19’a yenik düşmüşlerdir. Müslümanlar bu fırsatı iyi değerlendirmelidir. Yakın istikbal Allah cc)’ın izni ile İslam’ın olacaktır.

Bu musibetten ibret alacak mıyız yoksa eski tas eski hamam mı olacak? Gerçekten eskisi gibi olmayacaksa yüz yıldır Allah (cc)’ın rızasına aykırı ameller içerisinde olmuş olan bizlerin Allah (cc)’ın rızasını kazanmak için, Bundan böyle;

Alkollü içeceklerin üretimi, satışı ve içilmesi yasaklanabilecek mi?

Faizciliğin karıştığı her türlü muameleler yasak edilebilecek mi?

Aileleri mahveden, cinayetlere sebeb olan İstanbul Sözleşmesi iptal edilebilecek mi?

Sigara üretimi ve satışı külliyen yasaklanacak mı?

Her türlü sapkın ilişkileri teşvik edici kurum ve kuruluşlar kapatılacak mı?

Resmi fuhuş yuvaları, umumhaneler kapatılabilecek mi?

Genetik yapıları değiştirilmiş ürünleri üretmek ve satmak yasaklanacak mı?

Rabbimizin haram ve necis olduğunu beyan ettiği hayvanın katkı maddelerini içeren ilaç ve aşılar yerine milli ve yerli helal ürünler üretilmeye başlanabilecek mi?

Anayasa ve yasalar ecnebi tasallutundan temizlenerek yeniden düzenlenebilecek mi?

Giyim kuşam tesettür, düğünlerimiz, kadın erkek ilişkilerimiz dejenerasyonlardan temizlenecek mi?

Eğitim sistemimizi baştan sona kadar medrese sitemine döndürebilecek miyiz?

Bu değişimi gerçekleştirebilecek bir karara gelebiliyorsak bu coronavirüs musibetinden gerekli dersi almış olacağız diye düşünebiliriz.

Korkmayın, endişelenmeyin Çünki Allah (cc) diyor ki; “Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz.” (Ali İmran, 139)