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Gündem Hiçbir işe hayrınız yok bari engel olmayın! Başıboş köpekleri toplayan Gölbaşı Belediyesi ekibini durdurma çabası!
Gündem

Hiçbir işe hayrınız yok bari engel olmayın! Başıboş köpekleri toplayan Gölbaşı Belediyesi ekibini durdurma çabası!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başıboş sokak köpeklerini güvenli ortamlara taşımak isteyen MHP'li Gölbaşı Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çaılşmasına engel olmak isteyen sözde hayvanseverler provokasyona devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 22:36:00 - 2022-10-11 22:37:10
Hiçbir işe hayrınız yok bari engel olmayın! Başıboş köpekleri toplayan Gölbaşı Belediyesi ekibini durdurma çabası!

 Yeniakit.com.tr 

MHP'li Gölbaşı Belediyesi'nin başıboş sokak köpeklerini güvenli alanlara taşımak için yürüttüğü çalışmalarına, sözde hayvanseverlerin engel olma çabası sürüyor.

Başıboş köpek sorununa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "toplayın" çağrısı ile çözüm bulmaya çalışan belediyeler, kendilerini hayvansever olarak tanıtan sözde duyarlı kişiler tarafından engellenmeye devam ediyor.

MHP'li Gölbaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler, aldıkları bir şikayet üzerine sokakta dolaşan başıboş bir köpeği, barınağa götürmek üzere ihbar noktasına geldi.

Herkesi provoke etti

Sözde hayvansever bir kadın, belediye ekiplerinin çalışmasına engel olmak istedi. "Kısır ve küpeli alıyorlar" diye feryat koparan kadını emniyet güçleri durdurmaya çalıştı. Kadın, kendisini olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan polise de "Sen kimsin bana dokunuyorsun, dokunma bana" diyerek bağırdı.

Yaşanan gerginliğin ortasında işlerini yapan belediye ekipleri, köpeği araca alarak olay yerinden uzaklaştı.

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Yorumlar

Mustafa

Başı boş sokak köpeklerinin hepsinin Toplanması lazım Türkiye genelinde buna engel olmak isteyen sözde hayvan severleride toplayacaksin beraberinde.
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