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Gündem Hiçbir güç İsrail'i o topraklardan söküp atamazmış! Sözcü TV’ye çıkan Doğan Aydal gibilerine ibret olsun
Gündem

Hiçbir güç İsrail'i o topraklardan söküp atamazmış! Sözcü TV’ye çıkan Doğan Aydal gibilerine ibret olsun

Yeniakit Publisher
2024-04-25 15:35:00 - 2024-04-25 15:43:20

Ege Cansen’in PKK ile Hamas’ı bir tuttuğu yazısına tepki gösteren Karahasanoğlu, Doğan Aydal’ın Sözcü TV’deki söylemlerini hatırlattı.

Hamas’a “terör örgütü” diyen CHP’nin gayri resmi yayın organı Sözcü’de köşe karalayan Ege Cansen, Ortadoğu’nun gayri meşru çocuğu İsrail hakkında ağızları açık bırakan ifadeler kullandı. Cansen’in bugünkü yazısı, siyonist propaganda amaçlı nefret söylemlerine taş çıkardı.

Hiçbir güç İsrail’i bulunduğu topraklarından söküp atamaz.” diyen Ege Cansen, “Hatta 1967 sınırları öncesine bile geri döndüremez. Filistinli Araplar, İsrailli Yahudiler ile yan yana ve hatta iç içe yaşamaya mahkumdur. Kader ağlarını böyle örmüştür. HAMAS’ın İran dahil tüm Ortadoğu’yu içine alacak ‘büyük savaşın’ fitilini ateşleyerek İsrailli Yahudileri denize dökmek amacıyla 7 Ekim 2023’te giriştiği gayri insani askeri harekat, Gazze halkı için felaketle sonuçlanmıştır. Ama HAMAS yöneticileri, İsrail’i dünya kamuoyunda suçlu ilan ettirerek zafer elde ettikleri iddiasındadır. Endişem PKK liderlerinin Türk Devleti’ni İsrail gibi gaddar olmaya zorlayacak bir tertip peşinde olmalarıdır.” ifadelerini kullandı.

Refah Partililere ders olsun!..

Yeniden Refah Partisi’nin genel başkan yardımcısı Doğan Aydal, Sözcü TV’de katıldığı canlı yayınlarda AK Parti hükümetini hedef alarak CHP lehine Müslüman oylarını bölüyordu!.. Doğum gününü Tel Aviv’de kutlayan ve yazdığı kitapta Türkiye ile İsrail’in işbirliğini savunan, ancak Yeniden Refah’ta mütedeyyin kesimin gözünü boyamak için AK Parti’yi İsrail işbirliği ile eleştiren Doğan Aydal’ın Sözcü TV’deki söylemleri tekrar gündeme geldi…

Akit TV’de, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu skandal da masaya yatırıldı.

Cansen’in PKK ile Hamas’ı bir tuttuğu yazısına tepki gösteren Karahasanoğlu, Doğan Aydal’ın Sözcü TV’deki söylemlerini hatırlattı.
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