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Sosyal Medya Hiç yakışmadı hanımlar! Halk otobüsünde bunu da gördük
Sosyal Medya

Hiç yakışmadı hanımlar! Halk otobüsünde bunu da gördük

Yeniakit Publisher
2023-09-28 13:46:00 -

Kartal’da seyir halindeki İETT otobüsünde kadın yolcular arasında koltuk kavgası çıktı. Saç baş yolunan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik- Kartal arasında çalışan KM33 hattındaki İETT Otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre göre 2 kadın yolcu arasında boş koltuk yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. 2 kadın saç baş kavga ederken diğer yolcular araya girdi. Yolcuların kavga eden 2 kadın yolcuya ”Ayıp ayıp ikinizde bayansınız, lütfen ayrılın” demeleri dikkat çekti.

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