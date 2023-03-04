Hiç kimsenin haberi bile yoktu! Icardi'nin sözleşmesinde 'Fenerbahçe' detayı

Kahramanmaraş merkez üstü olmakla birlikte 10 ilde etkisini gösteren ve 'asrın felaketi' olarak anılan 7,7'lik depremler sonrası, tüm spor camiası tek yürek olurken, yaşanan bu hadisenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ligleri erteleme kararı almıştı. Deprem felaketi sebebiyle de liglerin bitiş tarihi uzayabilir.

Süper Lig, TFF tarafından 3-4 Mart tarihlerinde yeniden başlamak üzere ertelenmişti. Bu yüzden maçlar kayacağı için sezonu bitişi de Haziran ayını bulabilir.

Son maç Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

Normal şartlarda Galatasaray, Süper Lig'deki son maçını deplasmanda Atakaş Hatayspor'la Fenerbahçe ise iç sahada Gaziantep FK ile oynayacaktı. Deprem felaketi nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilme kararı aldığı için sebebiyle Fenerbahçe ve Galatasaray son maçını 37. haftada Nef Stadyumu'nda oynayacak.

Icardi derbide sahada

Deprem felaketi nedeniyle liglere 1 aylık ara verildiği için liglerin bitişi uzayabilir. Cimbom'da kiralık sözleşmesi 31 Mayıs'ta biten Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu. Sarı-Kırmızılıların, Paris Saint-Germain'le (PSG) yaptığı anlaşmada Arjantinli yıldızın sezonu tamamladıktan sonra kulübüne döneceği maddesi yer alıyor.

Mauro Icardi'nin performansı

Kariyerinde Sampdoira, Inter, PSG ve Galatasaray takımları yer alan 30 yaşındaki Arjantinli yıldız golcü, sarı-kırmızılı formayla 10'u ilk 11, 13 maçta oynadı, 9 gol ile 6 asist yaptı ve 15 gole katkı sundu.

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Onyekuru'yu Monaco çağırmıştı

2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle liglere ara verilmiş ve takvim uzatılmıştı. O dönem Galatasaray'ın Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Fransız ekibi tarafından geri çağrılmış ve kalan maçlarda oynamamıştı.

KAYNAK: AJANSSPOR