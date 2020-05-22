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"Hiç kimse kutsal değerlerimize el ve dil uzatamaz"

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, İzmir’de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına, tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:33:17 -
"Hiç kimse kutsal değerlerimize el ve dil uzatamaz"

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, İzmir’de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına, tepki gösterdi.


"Ezan, bağımsızlığımızın, istiklalimizin ayrılmaz simgesidir" diyen Gazel, "Bu topraklarda ezan susmasın, bayrak inmesin, mabedlerimize namahrem eli değmesin diye nice yiğitler şehit olmuştur. Bu millet canından vazgeçmiş ancak vatanı ve inancından vazgeçmemiştir. Bu topraklar ebediyen bizim vatanımız olsun duası kabul ettiğimiz İstiklal Marşımız; ’Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli’ mısraları ile çağlar ötesine seslenmektedir. Şehitlerimizin mirası olan bu topraklarda, kimse kutsal değerlerimize el ve dil uzatamaz" şeklinde konuştu.

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