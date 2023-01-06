Hiç kimse bunu beklemiyordu! Hollanda’da "Muhammed" en çok tercih edilen 2. isim oldu

Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB) tarafından paylaşılan verilere göre, ülkede geçen yıl yeni doğanlarda en çok tercih edilen erkek ismi 871 ile "Noah", kızlarda da 677 ile "Emma" oldu.

Farklı yazılışlarıyla beraber değerlendirildiğinde listede 671 ile "Muhammed", erkek bebeklere en çok verilen isimlerin arasında ikinci sırayı aldı.