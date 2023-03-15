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Siyaset Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ahmet Davutoğlu Akşener’e neden gitti! O iddia gündeme bomba gibi düştü
Siyaset

Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ahmet Davutoğlu Akşener’e neden gitti! O iddia gündeme bomba gibi düştü

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından da iki lider herhangi bir açıklama yapmadı. Davutoğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 17:20:00 -
Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ahmet Davutoğlu Akşener’e neden gitti! O iddia gündeme bomba gibi düştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. İYİ Parti Genel Merkezi'nde, Akşener'in makamında basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.

Akşener ve Davutoğlu, görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadı. Davutoğlu, bugün ayrıca Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek.

Ahmet Davutoğlu'nun 3 liderin de programlarında yer almayan görüşme trafiği başlatması, "Millet İttifakı içinde yeni bir kriz mi yaşanıyor" sorusunu gündeme getirdi. 

 
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