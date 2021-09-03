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Dünya 'Hiç kimse bağışlanmaz' diyerek uluslararası toplumu uyardı: Terk etmeyin
Dünya

'Hiç kimse bağışlanmaz' diyerek uluslararası toplumu uyardı: Terk etmeyin

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, uluslararası topluma Afganistan'ı terk etmemesi uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 00:57:00 -
'Hiç kimse bağışlanmaz' diyerek uluslararası toplumu uyardı: Terk etmeyin

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, uluslararası topluma Afganistan'ı terk etmemesi ikazında bulundu.

Hollandalı mevkidaşı Sigrid Kaag ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Kureyşi, uluslararası toplumun Afganistan'ı terk etmemesi gerektiğini belirterek, "Böyle bir adımın sonuçları tehlikeli olur ve hiç kimse bağışlanmaz." dedi.

Kureyşi, Afganistan'da tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından tüm dünyanın gözünün yeni hükümetin kuruluşunda olacağını ve insanların yeni hükümetin kapsayıcılığına bakarak tepkilerini şekillendireceğini vurguladı.

Bakan, dünyanın Afganistan'ın insani ihtiyaçlarının bilincinde olması ve ülkede ekonomik çöküşün önüne geçmek için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag da ülkesinin Afganistan'a uzun süredir taahhüdü olduğunu ve bunun bozulmadan sürdürüleceğini bildirdi.

Kaag, Hollanda'nın Afganistan'a 50-60 milyon avro sağladığını, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla aynı düzeyde yardımın devam edeceğini belirtti.

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