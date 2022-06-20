Hiç bu kadar aşağılanmamışlardı! Akşener'e yakın Halk TV yazarı Davutoğlu ve Babacan'ı yerden yere vurdu

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Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, bugünkü yazısında, "Babacan ile Davutoğlu Truva atı mı?" başlığını kullandı.

Sokakta karşılaştığı kişilerin, kendisine, "Babacan Truva atı mı?", "Davutoğlu Truva atı mı?" diye sorduğunu belirten Tezkan, "Neden böyle düşünüyorsunuz diye sordum... Yanıt şu: İkisi de altılı masada aday konusunda uzlaşamazsak biz aday olacağız diyorlar. İkisi de maraza çıkarmaya hazır. İkisi de altılı masayı bozma niyetinde. Geriye dönük demeçlerini taradım. Böyle düşünmekte haksız değiller..." ifadelerini kullandı.

'İkisini vur kafa kafaya...'

Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın oylarının düşüklüğüne dikkat çeken Mehmet Tezkan, "Anketlerde (sonuçlarının sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Bu düşüncemi defalarca dile getirdim) ölçüme dahi girmeyecek kadar düşük oy alan Davutoğlu efeleniyor... 'Erdoğan’ın karşısına çıkacak adayı ben belirlerim' demek istiyor. Babacan da aynı görüşte... İkisini vur kafa kafaya yüzde üç etmezler ama kendilerini altılı masanın önemli aktörleri sayıyorlar..." dedi.

Tezkan, yazısının devamında, Davutoğlu ile Babacan'a şu sözlerle yüklendi:

Ortak adayda uzlaşamazlarsa kendileri aday olurmuş...

Olun o zaman?

Sıkıysa olun!..

CHP ve İYİ Parti’nin sırtına yapışarak siyaset yapmayı, böbürlenmeyi, kabadayılık yapmayı bırakın...

Çıkın meydanlara...

Karşılığınız var mı yok mu görün.