Hiç bilinmeyen detay ortaya çıktı! Bahçeli makam odasına çağırıp...

Posta Yazarı Murat Çelik Salı akşamı Meclis'te yaşanan kavga ve sonrasında yaşananları yazdı. Çelik'e göre; Devlet Bahçeli, olaylı oturumun ertesi sabahı Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’u makamına çağırıp uyardı.

İşte Murat Çelik'in o yazısı;

9 Haziran 2020 Salı akşamı TBMM Genel Kurulu’nda, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e arkadan yumruk atmasıyla başlayan kavga malum.

Bilinmeyenler

O akşam ikinci bir fiziki saldırı daha var. Genel Kurul dışında olunca pek gündeme gelmedi ama çok önemli… Bu ikinci arbede duyulmayınca Sezgin Tanrıkulu’nu aradım. Ben ısrarla sordum, o da ısrarla “Bu konularda konuşmak istemiyorum” dedi. Tanrıkulu konuşmayı reddedince farklı kaynaklardan araştırıp teyit ettim. ‘Duyum’ değil, ‘bilgi’ yani şimdi yazacaklarım.

O akşam tansiyon yükselince, oturumu yöneten HDP’li Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara veriyor. CHP’li Sezgin Tanrıkulu -salonda Başkan koltuğunun arkasında yer alan kapıdan- Erdoğmuş’un yanına gidiyor. Ak Partili vekiller de geliyor odaya. Sükûnet ve itidal tavsiyeleri birbirini izlerken, bir görevli “İçeride (genel kurul salonunda) kavga çıktı” diyor.

Tanrıkulu makamdan çıkıp yan odaya geçtiğinde, genel kurul salonundaki kavgadan çıkan Olcay Kılavuz ve iki MHP’li vekil de o odaya giriyor. Ve gerginlik o noktaya taşınıyor. Tanrıkulu da Kılavuz’un fiziksel şiddetine maruz kalıyor.

Duyulmayanlar

Ertesi gün (10 Haziran Çarşamba) MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arıyor Tanrıkulu’nu. Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin olaydan duyduğu üzüntüyü bildiriyor ve olaya karışan 3 milletvekilinin özür dilemek için görüşmek istediğini söylüyor.

Öğleden sonra, Meclis muhalefet kulisinde o milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile bir araya geliyor. Kulistekilerin şahit olduğu bu görüşmede MHP’li vekiller, “Genel Başkanımızın da yönlendirmesiyle” notunu da düşerek Sezgin Tanrıkulu’ndan özür diliyor, “Hakkınızı helâl edin” diyorlar. Gerginlik böyle son buluyor, mevzu bu şekilde tatlıya bağlanıyor.

Kılavuz, Özel’den de özür diledi

Ve Özgür Özel… CHP’li Özel, kavgalı oturumun ertesi günü yaşananları telefonda şöyle anlattı:

MHP heyeti Sezgin Tanrıkulu ile görüştükten sonra Erkan Akçay beni aradı. Sayın Bahçeli’nin üzüntülerini iletti ve iki partiden üçer isim bir araya geldik. Erkan Akçay, Olcay Kılavuz ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt geldiler. Benim yanımda da Meclis İdare Amiri Kadim Durmaz ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi vardı. Olcay Kılavuz “Ben genel başkanımı, partimi mahcup ettim. Size karşı da yanlış yaptım. Özür diliyorum. Hakkınızı helâl edin” dedi. Biz de helâllik verdik ve olayı kapattık.

Bahçeli’nin uyarıları

Bütün bu gelişmelerin ardında, Devlet Bahçeli’nin net tavrı var. Aldığım bilgiye göre Bahçeli, olaylı oturumun ertesi sabahı Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’u makamına çağırıyor. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un da aralarında olduğu birkaç vekilin daha katıldığı toplantıda; MHP Lideri, Meclis’te yaşananları tasvip etmediğini açık bir dille ifade edip gereken uyarılarda bulunuyor. Yukarıda anlattığım özür fasılları ve konunun kapanması da işte bu toplantının ardından geliyor.