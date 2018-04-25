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Hiç aç kalmadan 4 günde 4 kilo verin!

Muz diyetini daha önce hiç duymadıysanız hazır olun! 4 gün boyunca sadece muz ile besleneceğiniz diyet sayesinde vücudunuz büyük bir değişim içine girecek. 4 gün boyunca sadece muzla beslenmeniz halinde vücudunuzda ne gibi değişimler oluyor, sizler için derledik. Göz atmadan geçmeyin!

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:54
Hiç aç kalmadan 4 günde 4 kilo verin!

Muz diyeti ile tanışmaya hazır olun. Yalnızca 4 gün sürecek bu diyet ile vücudunuz istediğiniz görünüme kısa süre içinde kavuşacak, hem de aç kalmadan! İşte 4 gün boyunca yalnızca muz ile beslenmenin faydaları…

SINIRSIZ ENERJİ SAĞLAR

Muz içeriğinin %74'ü sudur. İçeriğinde ayrıca bol miktarda karbonhidrat bulunduran muz tüm gün enerjik kalmanızı sağlıyor. Spora başlamadan önce ve sonrasında sıklıkla muz tüketen sporcuların enerjik kalması bu da beslenme düzenlerine bağlı. Enerjinizin çabuk tükenmesinden şikayetçiyseniz günlük olarak muz tüketimi yapmanız tavsiye edilir.

MUZ DİYETİ İLE KISA SÜREDE 4 KİLO VERİN

Muz diyetini uygulamak oldukça kolay.Gün içinde her öğünde3 tane muz yiyerek muz diyetini kolay biçimde uygulayabilir ve hızlıca kilo verebilirsiniz. Muzu isterseniz kurutup, isterseniz su ve süt ile karıştırıp tüketebilirsiniz. Bu şekilde günlük tüketim ile bel bölgenizdeki yağların kısa sürede yakıldığında şahit olacaksınız. Muz tok tutma özelliği ile 4 günde 4 kiloya kadar incelmenizi sağlayacak.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR

4 gün boyunca muz tüketmenin faydalarından bir diğeri ise sindirim sistemini düzenlemesi. Önemli bir sağlık sorunu olan kabızlığa iyi geldiği bilinen muz, lif bakımından zengin bir ürün olduğu için sindirim sistemi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

MUTLULUK HORMONU SALGILIYOR

İnsanlarda mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanması ile muz tüketimi arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor. Günlük daha fazla muz yiyerek ruh halinizdeki olumlu değişimlere tanıklık edebilirsiniz.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 16:54
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