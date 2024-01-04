Hibrit çalışma tuttu mu? Rekabetçi bir maaş bekliyorlar

Gençlerin kariyer platformu Youthall, 125 insan kaynakları profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirdiği Türkiye'de İK'nın Geleceği: 2024 İK Trendleri Araştırması’nın sonuçlarını yayınladı.

İşe alımda yapay zeka hakimiyeti

Türkiye'de İK'nın Geleceği: 2024 İK Trendleri Araştırması yapay zeka teknolojisinin insan kaynakları yönetimi ve işe alım süreçleri ile eğitim ve gelişim odaklı uygulamalarda etkin bir şekilde kullanılmaya başlandığını gösteriyor. Katılımcıların %53,6'sı yapay zeka uygulamalarının işe alım ve yerleştirme süreçlerinde yaygın olarak kullanıldığını, %44’ü ise eğitim ve gelişim desteği sunan uygulamalara yön verdiğini ifade ediyor.

Teknoloji daha verimli hale getiriyor

Katılımcıların yanıtlarına göre insan kaynakları teknolojilerinin geleceğin iş dünyasında pozitif bir etki bekleniyor. En yüksek oranda beklenen etki, %36,8 ile daha etkili insan kaynakları süreçleri ve verimlilik artışı. Katılımcıların %25,6’sı insan kaynakları teknolojilerinin otomatize edilmiş performans yönetimi ve geri bildirimlerin sağlanması açısından önemli bulurken %18,4’ü yapay zekanın yetenek keşfi ve yönetimini destekleyeceğini, %14,4’ü dijitalleşme sayesinde işe alım süreçlerinin hızlanacağını düşünüyor.

Rekabetçi maaş ve yan haklar

Rekabetçi maaş ve yan haklar, esnek çalışma saatleri ile uzaktan çalışma imkanları en belirgin beklentiler arasında öne çıkıyor. Katılımcıların %58,4’ü şirketlerden rekabetçi maaş ve yan haklar konusunda güvence beklerken, %57,6’sı esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma imkanlarını öncelikli buluyor.Şirketlerin %72,8’inin insan kaynakları politikaları sürdürülebilirliği teşvik ediyor.İnsan kaynakları profesyonellerinin %31,2’si başarıya giden yolun yüksek motivasyondan geçtiğini düşünüyor.

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