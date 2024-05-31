  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Hibrit araçlarda yeni bir dönem başlıyor! Edirne'den Hakkari'ye full depoyla seyahat edilecek
Teknoloji

Hibrit araçlarda yeni bir dönem başlıyor! Edirne'den Hakkari'ye full depoyla seyahat edilecek

Yeniakit Publisher
2024-05-31 00:42:00 - 2024-05-31 00:47:43
Hibrit araçlarda yeni bir dönem başlıyor! Edirne'den Hakkari'ye full depoyla seyahat edilecek

Çinli otomobil firması BYD, hibrit güç aktarım sistemini tanıttı. Tanıtılan sistem, doldurulan bir deponun 2 bin km menzile sahip olmasını sağlıyor.

Otomobil devlerinden hibrit araçlara hamleler gelmeye devame diyor.

Elektrikli araç şirketi olarak lanse edilen BYD yeni hibrit sisteminin tanıtımını yaptı.

BYD’nin yeni sistemi, otomobilin hiç benzin veya şarj için durmaya gerek olmadan tek seferde 2 bin kilometre yol katetmesini sağlıyor. Neredeyse Edirne’den Hakkâri’ye hiç durmadan götürebilecek sitem, günümüzde hiçbir araçta bulunmuyor.

İki modelde kullanılacak!

Daha düşük yakıt tüketimi sağlayan yeni güç aktarım sistemi, BYD’nin ilerleyen zamanlarda piyasaya sürmeyi planladığı Qin L ve Seal 06 isimli iki sedan araçta kullanılacak. Üstelik şarj edilebilir hibrit türünde olacak bu araçların fiyatı da çok uygun.

Araçlar ve ubu menzili sağlayan sistem hakkında henüz tüm detaylar paylaşılmadı. Şirket, yakında daha fazla ayrıntının aktarılacağını duyurdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: WebTekno

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23