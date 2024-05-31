Hibrit araçlarda yeni bir dönem başlıyor! Edirne'den Hakkari'ye full depoyla seyahat edilecek

Otomobil devlerinden hibrit araçlara hamleler gelmeye devame diyor.

Elektrikli araç şirketi olarak lanse edilen BYD yeni hibrit sisteminin tanıtımını yaptı.

BYD’nin yeni sistemi, otomobilin hiç benzin veya şarj için durmaya gerek olmadan tek seferde 2 bin kilometre yol katetmesini sağlıyor. Neredeyse Edirne’den Hakkâri’ye hiç durmadan götürebilecek sitem, günümüzde hiçbir araçta bulunmuyor.

İki modelde kullanılacak!

Daha düşük yakıt tüketimi sağlayan yeni güç aktarım sistemi, BYD’nin ilerleyen zamanlarda piyasaya sürmeyi planladığı Qin L ve Seal 06 isimli iki sedan araçta kullanılacak. Üstelik şarj edilebilir hibrit türünde olacak bu araçların fiyatı da çok uygun.

Araçlar ve ubu menzili sağlayan sistem hakkında henüz tüm detaylar paylaşılmadı. Şirket, yakında daha fazla ayrıntının aktarılacağını duyurdu.

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Kaynak: WebTekno