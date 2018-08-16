Hibiskus çayı nelere iyi gelir?

HİBİSKUS ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Kafeinsiz olan ve yüksek miktarda C vitamini içerir. Böylece bağışıklık sistemini güçlendirir.

Mide kanserine karşı koruma sağlar.

Şişkinliği giderir.

Antioksidandır.

Kalp ve karaciğer hastalıklarına karşı kullanılır.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Kolesterolü düşürür.

Tansiyonu düşürür.

Kan şekerini dengeler.

Adet söktürücü özelliği vardır.

Ödem söktürmeye yardımcıdır.

Yağ yakımını hızlandırır.

Kansızlık ve demir eksikliğini ortadan kaldırır.

Kalori yakmaya yardımcı olur.

Akciğerleri temizleyici ve sigaranın zararlı etkilerini yok edici özelliğe sahiptir.

Kabızlığa karşı çok etkilidir.

Kansere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.

Tip 2 diyabette yüksek kan basıncını düşürmek için kullanılır.

HİBİSKUS ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Hibiskus çayını, sadece kurutulmuş hibiskus çiçeğinden hazırlayabilirsiniz. 1 bardaklık suyu kaynattıktan sonra içerisine 1-2 çay kaşığı kuru hibiskus yaprağını atın ve demlenmesi için bardağın ağızını kapatın. Demlenmesini beklerken ağız tadınıza göre tarçın veya zencefili bu aşamada ilave edebilirsiniz. 15-20 dakika demlenmesini bekledikten sonra süzerek içebilirsiniz. Daha yoğun ve güçlü bir tat için fazla hibiskus yaprağı kullanabilirsiniz. Fakat 20 dakikadan fazla demlenmesini bekler iseniz, çayınızın tadı biraz acılaşacaktır. Yine ağız tadınıza göre bal ile tatlandırabilirsiniz.

Daha fazla hazırlayıp depolama yapmak ister iseniz, buzdolabında 3 güne kadar tazeliğini korumaktadır. Şifa olsun.

Hamilelik döneminde kullanılan hibiskus çayının düşük tehlikelerine yol açtığı görülmüştür.

Emziren annelerin hibiskus çayını içmesi önerilmemektedir.

Düzenli olarak tansiyon ve kolesterol ilaçları kullanıyor iseniz, olumsuz sonuçlara neden olabileceği göz önünde bulundurularak hibiskus çayı ya da herhangi bir bitki çayı içmeye başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.