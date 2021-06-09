Hibe desteği TC kimlik son hanesine göre hibe ödemeleri ne zaman? Hibe destek ödemesi nereye yatırılacak?

Hibe desteği yatma tarihleri 2021 son dakika açıklandı. Korona salgını sebebiyle faaliyetlerinde sıkıntılar oluşan esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL bir defaya mahsus hibe desteği verilmekte. Hibe desteği başvurusunda bulunan esnafa, hibe destek ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyordu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa ödemelerin yapılacağını açıkladı. Peki hibe destek ödemesi ne zaman? Hibe destek ödemesi nereye yatırılacak?

Korona salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği sağlanacak.

Hibe desteği ne zaman yatacak?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlanacağını söyledi. Bakan Muş, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti; "3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır." Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabiliyor.

Hibe desteği TC kimlik son hanesine göre hibe ödemeleri ne zaman?

TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlardan 25 Mayıs Salı, 2 olanlardan 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlardan 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlardan 28 Mayıs Cuma, 8 olanlardan ise 29 Mayıs Cumartesi gününe kadar başvuruları alındı.

Esnaf hibe destek başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

23 Haziran tarihine kadar ise tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.