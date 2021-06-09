Hibe desteği ödemesi ne zaman yatacak? Esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Daha önceki başvuruda olduğu gibi destek başvurularının elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılması bekleniyor. Başvurular e-devlet sayfasından gerçekleştirilebiliyor.

Esnafa hibe desteği başvurusu bitti mi?

Esnaf hibe destek başvurusu ne zaman sona eriyor? Esnafa verilecek hibe desteğeinesadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek. Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.

Hibe destek başvurusu nereden yapılacak?

Esnafa verilecek hibe destek başvuruları da merak ediliyor. Hibe destek başvurusuna ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.

Kim ne kadar hibe desteği alacak?

1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak. İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almakta.

İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olacak. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.

Esnaf hibe desteği ne zaman verilecek?

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnafa hibe desteği geliyor. Ticaret Bakanlığı, salgın nedeniyle faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda hibe desteği verecek.