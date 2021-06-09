Esnafa hibe desteği kapsamında 3 bin ve 5 bin TL’lik yardım ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet üzerinden başvuruların alındığı hibe desteği başvuruları 23 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

Hibe desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş,, "3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır." dedi.

Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Esnaf hibe desteği başvurusu ve sorgulaması e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.TC kimlik numarasının son hanesi

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı,

2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba,

4 olanlar 27 Mayıs Perşembe,

6 olanlar 28 Mayıs Cuma,

8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını gerçekleştirecek.

30 Mayıs-23 Haziran tarihlerinde ise tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.