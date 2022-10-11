HİB ile THY güç birliğine gitti

Birlik, Türk Hava Yolları’yla (THY) sağlığın ardından eğitim hizmetleri sektörü için güçlerini birleştirdi. Eğitim hizmetleri sektörünün tanıtılması amacıyla Latin Amerika’nın en büyük eğitim fuarı olan Salao do Estudante’ye milli katılım organizasyonu düzenleyen HİB, THY desteğiyle rekabette bir adım öne geçecek.

Yüzde 20 indirim imkânı

Bayrak taşıyıcı THY, HİB bünyesinde yer alan okullara kayıt yaptıran öğrencilerin ve 3 yakınının Sao Paulo çıkışlı Türkiye uçuşlarında yüzde 20 indirim uygulayacak. HİB ve THY arasında sağlık kuruluşlarının yurt dışından tedavi amaçlı getirecekleri hastalara yönelik çalışma yapmak üzere de ağustos ayında bir iş birliği protokolü imzalanmıştı.

HİB Yönetim Kurulu Başkanı ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, turizmin geleneksel boyutunun dışında derinleşip sektörel açıdan çeşitlenmesi açısından da önem taşıyan eğitim ile sağlık gibi sektörleri desteklemekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Tanıtıma olumlu katkı

HİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eğitim Hizmetleri Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ise “Türkiye’de eğitim gören öğrenciler ülkelerinde bizim gönüllü elçimiz olarak çalışıyor, ülkemizin tanıtımına olumlu katkı sağlıyor. Pazar çeşitliliğimizi arttırmak ve Latin Amerika gibi uzak pazarlarda da var olabilmek açısından THY’yle yaptığımız bu iş birliğinin önemi çok büyük” ifadelerini kullandı.