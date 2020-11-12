HGS geçiş ihlali cezası ne kadar? HGS OGS geçiş ihlali cezası kaç TL?

Türkiye’de karayollarında yer alan araç sayısı her geçen gün büyük bir hız ile artış gösteriyor ki bu duruma ek olarak ulaşım konusunda çok önemli ihtiyaçları olan yoğun bir nüfus artışının oluşması ile birlikte karayollarında yeni nesil ihtiyaçlar meydana geliyor. Özellikle de günümüz modern yüzyıl Türkiye’sinde karayolları üzerinde bu alanda çözüm amaçlı olarak online hizmetler sunuluyor ki bu hizmetlerden birisi de HGS geçiş ihlali sorgulama hizmeti olarak öne çıkıyor. Karayolları üzerinde yer alan köprü ve otoyol ücretli geçiş gişelerinde meydana gelen araç yoğunluğunun önlenebilmesi ve araç sürücülerine daha çağdaş ve daha modern hizmetlerin sunulabilmesinin sağlanabilmesi amacı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından bu gişelerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanılmaya başlandı. Peki, HGS geçiş ilhalinde kaç TL ceza ödeniyor?

HGS geçiş ihlali cezası ne kadar?

HGS geçiş ücreti 5 TL olan gişeden HGS etiketiniz olmadan veya yetersiz bakiye ile geçmeniz durumunda 55 TL ceza ödemeniz gerekmektedir. Kaçak geçiş yaptığınız günden 15 gün içinde hesabınıza nakit yüklemeniz durumunda , cezanız hesaba yansımaz bakiyenizden geçiş ücreti sadece kesilir.

HGS geçiş ihlali sorgulama

İstanbul’da yaşayan araç sahiplerinin günlük yaşamlarının bir parçası olan HGS ve OGS, trafikte düzen ve kolaylık sağlarken, büyük sorunlara da neden olabiliyor. Bu sorunların başında da ödenmemiş geçiş ücretleri ve kaçak geçiş cezaları geliyor.

Türkiye’de HGS geçiş ihlali sorgulama-bakiye sorgulama işlemleri internetten yapılabiliyor. Mobil cihaz uyumluluğu da bulunan PTT HGS Müşteri Hizmetleri üzerinden HGS geçiş ihlali sorgulama-bakiye sorgulama işlemi mobil cihazlardan da yapılabiliyor. Böylelikle HGS kart kullanıcıları artık internette HGS geçiş ihlali sorgulama-bakiye sorgulama işlemlerini 7 gün 24 saat boyunca kolaylıkla yapabiliyor.