HGS cezaları affı var mı? HGS borç yapılandırma olacak mı? HGS borcu yapılandırma için nereye başvurulur?

Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla, borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Ağustos'a kadar ilgili kamu kurumarına başvuracak. Yapılandırılan borçlar peşin veya 18 taksitle ödenebilecek. Ödemeler 30 Eylül 2021'de başlayacak.

HGS, OGS trafik cezalarına yapıladırma var mı?

Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alındı.

HGS affı için nereye başvurulur?

HGS başvurusu yapmadan önce aracınıza tanımlı olan geçiş ücretinin ne kadar olduğunu öğrenmelisiniz. Bunu HGS başvuru sayfasından ya da E-devlet üzerinden bir arama işlemini gerçekleştirerek yapabilirsiniz. HGS Geçiş ihlali sorgulama sayfasına girdikten sonra yapmanız gereken Araç Plakanızı yazmak ve ekranda yazan kodu gerekli alana girerek Sorgulama işlemini gerçekleştirmektir.

Ya da daha önce HGS kartınız varsa o kartın bakiyesini sorgulata bilirsiniz ve geçiş sırasında gerekli bakiyeniz olmadığını öğrenerek herhangi bir PTT şubesine giderek yüklemesini gerçekleştirebilirsiniz. Yükleme işlemini ayrıca internet üzerinden de yapabilirsiniz. Bu konuda PTT’nin HGS sayfasına girerek üyelik işlemini yaparak yapabileceğiniz gibi E-devlet sistemi üzerinden de yükleme işlemini yapabilirsiniz.