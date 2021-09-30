HGS borç yapılandırma bitti mi? HGS yapılandırma ilk taksit ödemesi ne zaman?

Meclisten geçerek yasalaşan yapılandırma paketi, ‘Otoyol, köprü ve kaçak geçiş cezaları silinecek mi?’ sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Yapılandırmada sona yaklaşılırken, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, ÖTV, MTV, öğrenim kredisi ve idari para cezaları dahil olmak üzere vatandaşın devlete olan borçlarında yapılandırmaya gidilecek.

HGS cezalarına ne kadar indirim var?

30 Nisan 2021 tarihi de dahil olmak üzere, öncesindeki döneme dair ödenmediği için katlanan ya da EDS yoluyla kesilip geç bildirildiği için yükselen trafik cezalarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, ödemeyi peşin yaparsa, cezanın anaparasında % 25 indirim yapılacak.

Köprü ve otoyollarda kaçak geçiş cezası bulunanlar hayata geçirilecek yapılandırma ile bu dört katlık cezayı ödemekten kurtulacak. Peşin ödemede enflasyon farkının %90’ı da silinecek.

HGS borç yapılandırma ne zaman sona eriyor?

Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), belediyelere ve alacakları yapılandırılan çok sayıda idareye başvurular, 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar yapılabilecek. Bu çerçevede yapılandırma yasasından yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Yapılandırma ilk taksit ödemeleri ne zaman?

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi de (peşin ödeme süresi dahil) Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay uzatıldı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi yapmaları gerekiyor. SGK'ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021 Salı günü yapılacak.

KGM geçiş ihlali sorgulama ekrani için tıklayın

HGS ceza ödemesi nasıl yapılır?

Geçiş İhlali Ödemeleri Nereye Yapılır? HGS ihlalli geçiş ödemelerini hesabına bakiye yükleyerek yapabilirsiniz: PTT HGS Bakiye Yükleme Sayfası anlaşmalı bankaların internet şubelerinden

HGS ne kadar 2021?

HGS ürünü ücreti 2021 ne kadar? PTT'nin internet sitesinde şu bilgi yer alıyor: PTT işyerleri tarafından satılan HGS ürünlerinden yapışkan tipi etiket bedeli 12,5 TL, kart tipi etiket bedeli ise 25 TL'dir. Müşterilerin satış esnasında etiket bedeline ek olarak bakiye de yüklemeleri gerekmektedir.