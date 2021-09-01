Heykelci zihniyet SİHA’ları küçümsüyor

Hakkı Bilir İstanbul

Türkiye’yi en ileri seviyeye taşıyacak olan hamlelere takoz olanlar, vals yapmayı ve 21. Yüzyılda bile insanların kılık kıyafetine karışmayı ilericilik olarak gören zihniyet, Erdoğan liderliğindeki ülkemizin kazanımlarına karşı küçümseyici bir dil kullanıyor. 2 yıl gibi kısa bir sürede İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya gibi büyükşehirleri onlarca yıl geriye götüren CHP vizyonsuzluğu, stratejik öngörüsüzlüğünü ‘jakoben’ söylemlerle kapatmaya çalışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerli otomobil TOGG için “Otomobil üretiyoruz dediler. Hani nerede?” söylemleriyle itibarsızlaştırırken, şehir hastaneleri içinse “Peki hastalık yoksa ne yapacağız? Bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik” ifadelerini kullanmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise İHA-SİHA teknolojisini kast ederek, “Tarihten bugüne bu teknolojiyi geliştirenleri kimse rahmetle anmamıştır” paylaşımında bulunmuştu. Zilletin ortakları, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuzsultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Nükleer Tesisler ve oto yollara karşı çıkmıştı.

Taklit değil teknolojik hamle

ASSAM Stratejisti Ersan Ergür, “Medenileşmenin yegane gereği olarak Batılılışmayı görenlerin modernleşmekten anladığı da taklitten ibarettir. Batı’nın teknolojisini değil de kültürünü alma çabasının bir tezahürüdür. Devrim otomobiline yakıt koymayıp engelleyen, uçak sanayinin kapanmasına neden olan zihniyetle kardeştiler. Bugün yerli ve millilik oranını artırmak gayretinde olan savunma sanayimizin yaptıklarını küçük görmek maksadıyla itibarsızlaştırmak isteniyor” şeklinde konuştu. Taklitçi zihniyetin Erdoğan’ın anlamakta zorlandığını kaydeden Ergür, “Türkiye’nin ortaya koyduğu eserlerin misyonunu anlayamayanlar vizyonsuzluklarıyla algı operasyonu yürütüyorlar. Seçmenlerini konsolide edebilmek için bu tarz politik söylemler ve davranış biçimleri geliştiriyorlar. Ve bu davranış tarzlarını, aydınlanmacı ve modern Türkiye’nin yüzü olarak lanse ediyorlar. Bu tam bir aldatmacadır” ifadelerini kullandı.

Siyasi vizyonsuzluğun tezahürü

Gazeteci yazar Murat Özer, “Siyasi vizyonsuzluklarını ve politik öngörüsüzlüklerini, siyasi şovlarla kapatmaya çalışıyorlar. Yaptıklarının ise aydınlanmacı ve modern bir tavır olduğunu iddia ediyorlar. Türkiye’nin yerli ve milli hamlelerini küçümsemek için her türlü kirli algı operasyonunu yürüten ve manipülasyona imza atanların, seçmenlerini bir arada tutmak için bu tarz hareketler içine girmesi trajikomik bir vakadır” dedi. Çağdaşlaşmanın taklitle değil ancak teknolojik hamlelerle geleceğine işaret eden Özer, “Çağdaşlaşmak ve modernleşmek yerli ve milli hamlelerle olur. Milletimizin hayatını kolaylaştırıcı icraatlarla olur. Aksi türlüsü sadece zaman kaybetmektir. Milli silahlarımızı, uluslararası çaptaki yatırımlarımız, diplomasi trafiğimizi küçümseyenlerin medeniyet algısı kof bir taklitten ibaret” şeklinde konuştu.

