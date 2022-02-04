Heykel provokasyonuna AK Parti'den sert cevap

Samsun'da Mustafa Kemal heykeline yönelik düzenlenen saldırı, bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Polis ekipleri olaya anında el koydu ve heykeli devirmeye çalışan 2 kişiyi hakim karşısına çıkarıldı. Alkollü oldukları için heykeli yıkmaya çalıştıklarını söyleyen iki kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

"Türkiye’ye zarar vermektir"

Çok konuşulan olayla ilgili AK PArti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk, İstiklal Savaşı’mızın başkomutanı, Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir."