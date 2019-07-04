Heykel açılımı yapan ABD yardakçısı Suudi Arabistan, 'Özgürlük Anıtı'nı dikti

ABD ne dese gıkını çıkarmadan kabul eden, İslam ülkelerini karşısına alan Suudi Arabistan, 'ABD kültürünü yaymak' amacıyla etkinlik düzenliyor.

Suudi Arabistan yabancı turist sayısını arttırmak ve ABD kültürünü tanıtmak amacıyla Cidde'de ABD'nin Özgürlük Heykeli'nin bir benzerini sergilemeye başladı.

Tepkilere neden oldu

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yaz mevsiminde gerçekleştirilecek etkinliklere katılması istenen turistleri cezbetmek amacıyla ABD’nin simgelerinden olan Özgürlük Heykeli’nin benzeri sergilenmeye başladı. Heykelin getirildiği ana ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntüler, aynı zamanda tepkiye de neden oldu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, batı ile ilişkileri geliştirmek için reform sürecini başlatmıştı. Bu reform süreci kapsamında kadınlara yönelik uzun yıllardır devam eden araç kullanma yasağı kaldırılmış, Cidde kentinde ilk defa sinema açılarak hizmete girmişti.

Böylece ilk defa bir heykel Suudi Arabistan'da sergilenmiş oldu.