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Gündem Heyelan yaşanan Anadolu Otoyolu yeniden trafiğe açıldı!
Gündem

Heyelan yaşanan Anadolu Otoyolu yeniden trafiğe açıldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-21 22:29:00 - 2023-11-21 22:53:31
Heyelan yaşanan Anadolu Otoyolu yeniden trafiğe açıldı!

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde trafiğe kapatılan İstanbul istikametinde heyelan bölgesi temizlenerek yol yeniden trafiğe açıldı.

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişi, heyelan felaketi sebebiyle İstanbul istikametine doğru sabah 08.00'da trafiğe kapatıldı.

Sürücüler Abant Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

İstanbul istikameti yeniden açıldı!

Yaklaşık 14 saat süren çalışmalarda, tünel çıkışında heyelan bölgesinde temizlik ve Ekrem Özdemir Viyadüğü'nün derz onarımı yapıldı. Çalışmaların bitmesinin ardından saat 22.00 itibarıyla İstanbul istikametine trafik tekrar açıldı.

Gün içerisinde sürücülerin yönlendirildiği D-100 Bolu Dağı geçişinde zaman zaman yoğunluklar oluştu.

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