Heyelan havadan böyle görüntülendi
Artvin- Ardahan karayolu ulaşıma kapandı, heyelan havadan görüntülendi.
Artvin-Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Çalışmalar sonucunda tek şeritli ulaşımın sağlandığı heyelandı bölge dron kamerasıyla havadan görüntülendi.
Artvin - Ardahan karayolunun 25’nci kilometresi Varyant mevkiinde sabah erken saatlerde yamaçtan kopan dev kaya parçaları karayolunu tamamen ulaşıma kapattı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda, ekipler çalışma başlattı. Tek şeritten ulaşımın yeniden sağlandığı bölge dron kamerasıyla havadan görüntülendi.