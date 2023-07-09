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Heyelan anı böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-07-09 22:58:00 -

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış sebebiyle toprak kayması yaşandı. O anlar böyle kaydedildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçeye bağlı Bayat köyünde toprak kayması meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece hızını artıran sağanak yağış bugün de Ereğli ve köylerinde su baskınları ve heyelanlara neden oldu. İlçeye bağlı Bayat köyünde yağış nedeniyle bazı mezarlar ve bahçelerdeki fındık ağaçları heyelana kapılıp sürüklendi. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonuna anbean yansıdı.

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