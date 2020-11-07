Heyecanlandıran sözler: Şuşa alınırsa...

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki çatışmaları değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Hocalı'nın Ermeni işgalinden kurtuluşuna değinerek, "Dağlık Karabağ’da 26 Şubat 1992 yılında meydana gelen ve zihinlere büyük bir acıyla kazınan 'Hocalı Katliamı'nın üzerinden 28 yıl geçtikten sonra Azerbaycan güçleri tarafından Hocalı'nın işgalden kurtarılması büyük bir zaferdir." dedi.

'Şuşa'nın ele geçirilmesi çok önemli'

Şuşa kentinin önemine dikkat çeken Bekin, "Dağlık Karabağ konusunda asıl üzerinde durulması gereken ise Şuşa kentidir. Şuşa’nın tamamen Azerbaycan güçlerinin eline geçmesi durumunda Ermeni işgal güçlerinin geniş ölçekte bir kopuş süreci içerisine gireceğini görmek mümkün olacaktır.

Şöyle ki Dağlık Karabağ’ın en önemli jeostratejik yükseltisinde yer alan ve doğal tahkimata sahip olan Şuşa kentinin Azerbaycan güçleri tarafından tamamen kontrol altına alınması durumunda, savaş seyrinin ve inisiyatifin tamamen el değiştireceği ve işgal topraklarının özgürleştirilmesinde kilometre taşı oluşturacağı muhakkaktır." şeklinde konuştu.

Azerbaycan'ın Şuşa kentine yönelik stratejik adımını da değerlendiren Doğan Bekin şöyle konuştu:

"Azerbaycan güçleri, Şuşa’yı kuşatarak bir bakıma Ermenilerin buraya daha fazla güç göndermelerini sağlamaya yönelik çok önemli bir hamle yapmış durumdadır. Şu da bir gerçek ki Şuşa’nın tamamen düşmesi durumunda derin bir kriz içerisinde olan Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşiyan’ın iç dinamiklerde zorlu bir sürecin içerisine girmesi kaçınılmaz olacaktır.

Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın yaşadığı hezimet, hiç şüphesiz yıllardan beri uygulamaktan kaçındığı stratejik açılımdan uzak ve Dağlık Karabağ’da işgali temel politik anlayışı olarak gören ve merkezine yerleştiren politik bir anlayışla Ermeni diasporasına payanda edilen blok eksenli politikalarının artık iflas noktasına gelmiş olmasından kaynaklanmaktadır."

'Paşinyan'ın girişimi amacına ulaşmadı'

"Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, stratejik hesapsızlık ile Türkiye’yi Dağlık Karabağ’da yaşanmakta olan savaşta Azerbaycan’ın yanında taraf göstererek Batı nezdinde Türkiye ile Batı arasında ipleri gererek kaos oluşturmaya yönelik girişimleri de havada kalmış oldu."