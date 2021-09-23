Heyecanlandıran gelişme! Yerli otomobil TOGG için devreye girdiler

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e yerini aldı. TOGG tarafından üretilecek yerli otomobil özel bir stant aracılığı ile ziyaretçiler ile buluşurken, katılımcılardan da büyük ilgi gördü.

Şirketin sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yerimizi aldık" notuyla paylaşım yapıldı.

GÖKBEY'i uçuran ekip TOGG için çalışacak

Gelecek yılın son çeyreğinde banttan indirilmesi planlanan yerli otomobille ilgili sürpriz bir gelişme de yaşandı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile üretilen ve uçuş testleri gerçekleştirilen genel maksat helikopteri Gökbey'de hızla seri üretim sürecine doğru yol alınırken, yerli helikopteri havalandıran ekibin bu sefer de TOGG için devrede olduğu öğrenildi. Gökbey'deki görevlerini tamamlayan ekibin yerli otomobil için de çalışacağı kaydedildi.

İnşaat çalışmaları sürüyor

Öte yandan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Tesisi'nde 18 Temmuz 2020'de başlayan inşaat çalışmaları plan dahilinde ilerliyor. Bir yıllık inşaat çalışmalarında arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, giriş ve batarya birimlerinin temel güçlendirme çalışmaları tamamlanarak, üst yapı çalışmalarına geçildi.

2022'nin sonunda banttan indirilecek

Uzun terminli ekipman siparişlerinin verildiği TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

500 kilometre menzile sahip olacak

Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300 ve 500 kilometre menzil opsiyonlarına sahip. Otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Beş yıldızlı güvenliği olacak

SUV 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

100 kilometreye 4.8 saniyede ulaşacak

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

30 dakikanın altında hızlı şarj

İlk etapta iki SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platforma sahip TOGG yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.