Heyecanlandıran gelişme! Uçan taksi dönemi başlıyor

Vertical Aerospace, kendi ürettiği eVTOL’ünün 2026’da ticari olarak piyasaya sürülmesini bekliyor. Elektrikli bir dikey kalkış ve iniş uçağı olan eVTOL, dikey olarak gezinmek, kalkış yapmak ve iniş yapmak için elektrik gücü kullanıyor.

Bristol merkezli firma, uçan taksi ile bir test uçuşu gerçekleştirdi.

Vertical Aerospace’in elektrikli kentsel hava taksisi, Bristol merkezli girişim için önemli bir kilometre taşını işaret ederek, ilk test uçuşunu tamamladı. Uçuş çarşamba günü İngiltere’nin güneybatısındaki Cotswold Havalimanı’nda gerçekleşti ve burada şirketin eVTOL’u olan VX4’ün tam ölçekli bir prototipi yaklaşık 70 km/s veya 40 knot hızla uçtu.