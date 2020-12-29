Heyecanlandıran Akıncı TİHA paylaşımı
Türkiye'nin ilk Milli SİHA'larını yapan BAYKAR'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Paylaşımda Akıncı TİHA'nın yeni motoru ortaya çıktı.
BAYKAR'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Türkiye'nin gururu Akıncı TİHA'nın motoru yer alıken, ''Herkes güç vermeye hazır mı?'' denildi.
Akıncı bir savaş uçağındaki kabiliyete sahip
Silahlı ve Silahsız İHA filosunu her geçen gün güçlendiren Türkiye'ye yeni bir sınıf SİHA daha katılıcak, Baykar tarafından geliştirilen Akıncı SİHA yaklaşık 5 ton ağırlığında ve 900 kg yük taşıyabilen Akıncı akıllı füze ve bombaları taşıyacak kabiliyette.