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Teknoloji Heyecanlandıran Akıncı TİHA paylaşımı
Teknoloji

Heyecanlandıran Akıncı TİHA paylaşımı

Türkiye'nin ilk Milli SİHA'larını yapan BAYKAR'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Paylaşımda Akıncı TİHA'nın yeni motoru ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 22:52:00 - 2020-12-29 22:55:04

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Türkiye'nin gururu Akıncı TİHA'nın motoru yer alıken, ''Herkes güç vermeye hazır mı?'' denildi.

Akıncı bir savaş uçağındaki kabiliyete sahip

Silahlı ve Silahsız İHA filosunu her geçen gün güçlendiren Türkiye'ye yeni bir sınıf SİHA daha katılıcak, Baykar tarafından geliştirilen Akıncı SİHA yaklaşık 5 ton ağırlığında ve 900 kg yük taşıyabilen Akıncı akıllı füze ve bombaları taşıyacak kabiliyette.

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