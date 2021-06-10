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Dünya Heyecanla beklenen kısmi güneş tutulması başladı
Dünya

Heyecanla beklenen kısmi güneş tutulması başladı

Heyecanla beklenen doğa olaylarından kısmi güneş tutulması kuzey yarım kürede gerçekleşmeye başladı. NASA'dan da bir bilgilendirme açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 16:34:00 -
Heyecanla beklenen kısmi güneş tutulması başladı

Dünyada bir çok insanın heyecanla beklediği doğa olaylarından bir tanesi gerçekleşmeye başladı. Güneş tutulması kuzey yarım kürede başladı.

Kısmi güneş tutulması ile ilgili bilgilendirme yapan NASA, "Bu, Güneş, Ay ve Dünya tam olarak hizalanmadığında olur. Güneş, yüzeyinin sadece bir kısmında koyu bir gölgeye sahip gibi görünecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu ve kuzey Alaska'nın bazı bölgelerindeki izleyiciler, 10 Haziran'da Kanada'nın çoğu ve Karayipler, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'nın bazı bölümleriyle birlikte kısmi bir güneş tutulması görecekler" ifadesini kullandı.

Nerelerden görülecek?

NASA, açıklamasının devamında, "Amerika Birleşik Devletleri'nde, parçalı tutulma Güneydoğu, Kuzeydoğu, Ortabatı ve Kuzey Alaska'nın bazı kısımlarında görülebilecek. Bu konumların çoğunda tutulma, gün doğumundan önce, sırasında ve güneş doğduktan kısa bir süre sonra gerçekleşecek. Bu, izleyicilerin tutulmayı görebilmeleri için gün doğumu sırasında ufku net bir şekilde görmeleri gerektiği anlamına gelir" dedi.

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